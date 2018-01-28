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    Происшествия

    В Тернопольской области погоня для полиции закончилась переворотом авто

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    В селе Грабовец Тернопольской области несколько машин патрульной полиции преследовали нарушителя - водителя Audi A6 с иностранной регистрацией. При погоне одна из патрульных машин опрокинулась на крышу.
    Полицейская погоня закончилась переворотом патрульного авто
    Фото Varta 1

    КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. В Тернопольской области автомобильная погоня полицейских за нарушителем завершилось переворотом патрульной машины на крышу.

    Дорожно-транспортное происшествие случилось в селе Грабовец вечером в субботу, 27 января.

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    Интернет-издание varta1 со ссылкой на собственные источники сообщает, что в момент аварии патрульные преследовали автомобиль марки Audi A6 с иностранной регистрацией.

    При перевороте авто на крышу полицейские не пострадали. Позднее очевидец происшествия опубликовал кадры с видеорегистратора, как несколько полицейских авто ведут погоню по ночной дороге.

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