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    В Славянске произошла погоня со стрельбой

    (обновлено: )28320
    Обоих мужчин задержали в порядке ст.208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщение им о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
    Славянск. Погоня со стрельбой
    Пресс-служба прокуратуры Донецкой области

    КИЕВ, 14 дек — РИА Новости Украина. В Славянске Донецкой области с погоней и стрельбой задержали мужчин, которые требовали у местного жители деньги. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой  области.

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    Как отмечается, 11 декабря в полицию обратился 24-летний местный житель с сообщением о том, что малознакомые мужчины с угрозами применения насилия вымогают у него денежные средства. И если сначала он "откупался" от них за 500 грн, то последний раз они потребовали оплатить им 5 тыс грн.

    Уже 13 декабря, когда потерпевший передал мужчинам часть денег в сумме 2 тыс грн, при задержании полицией они попытались скрыться с места преступления на автомобиле "ВАЗ-2108". Однако, оказавшись заблокированными автомобилем полиции и врезавшись в другой автомобиль, были вынуждены бежать.

    Для их задержания работники полиции применили травматическое оружие, оснащенное резиновыми пулями, в результате чего один из правонарушителей, 34-летний неоднократно судимый житель Славянска, получил травматические ранения обеих ног и был доставлен в травматологическое отделение городской больницы.

    При осмотре автомобиля изъяты денежные средства в сумме 2 тыс грн, нож, телескопическую дубинку и предмет, похожий на пневматический пистолет. Принадлежность указанных вещей устанавливается.

    Сейчас обоих мужчин задержали в порядке ст.208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

    Ранее сообщалось, что четыре человека во время инцидента пострадали от слезоточивого газа.

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