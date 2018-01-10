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    Происшествия

    В Херсоне полиция с погоней задержала водителя Mercedes

    (обновлено: )139
    В Херсоне нетрезвый водитель Mercedes-Benz убегал от инспекторов, а после остановки его авто патрульными - уснул в кустах неподалеку.
    На месте ЧП в Херсоне
    Патрульна поліція України

    КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. В Херсоне патрульные преследовали водителя Mercedes-Benz, который грубо нарушил ПДД.

    "На постоянные требования полицейских остановиться водитель не обращал внимания. В конце концов его заблокировали в переулке. Тогда нарушитель выскочил из авто и продолжил бежать дальше, однако полицейские догнали и задержали нарушителя. Оказалось, что водитель имеет признаки алкогольного опьянения. Это подтвердил и тест, результат которого показал 2,45 промилле (это почти в 13 раз превышает допустимую норму)", — сообщает подробности патрульная полиция.

    Патрульна поліція України
    На месте ЧП в Херсоне
    Патрульна поліція України
    На месте ЧП в Херсоне

    На 33-летнего нарушителя патрульные составили админматериалы по ст. 122-2 (Невыполнение требования об остановке), ст. 126 (Управление без соответствующих документов) и ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) КоАП.

    Автомобиль Mercedes-Benz эвакуировали на штрафстоянку. Во время загрузки транспортного средства на эвакуатор к инспекторам обратился житель расположенного рядом дома. Он сообщил, что в кустах у его двора лежит неизвестный. Как оказалось, это был тот самый водитель-беглец, он заснул прямо на улице. Полицейские разбудили мужчину и передали его отцу. От помощи врачей он отказался.

    Ранее сообщалось, что в  Виннице патрульные для задержания нетрезвого водителя-беглеца, нарушившего ПДД, были вынуждены применить табельное оружие.

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