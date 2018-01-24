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    Происшествия

    Во Львове перевернулась маршрутка с пассажирами

    (обновлено: )14410
    По предварительной информации, в ДТП есть пострадавшие, но их количество и состояние неизвестно. Следователи едут на место происшествия.
    ДТП с маршруткой во Львове
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Во Львове в среду перевернулась маршрутка с пассажирами. Как сообщает Varta1, авария произошла на ул. Шевченко за мостом возле АЗС "Укрнафты". Маршрутка с пассажирами столкнулась с микроавтобусом.

    Как рассказала пресс-секретарь Нацполиции Львовщины Светлана Добровольская, по предварительной информации, в ДТП есть пострадавшие, но их количество и состояние неизвестно. Следователи едут на место происшествия.

    Накануне вечером в результате ДТП с участием маршрутного автобуса, которое произошло на проспекте Бажана в Киеве, пассажиры получили травмы. По данным очевидцев, водитель пытался оторваться от конкурента.

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