В Харькове мужчина набросился с ножом на маленькую девочку

Пресс-служба Полиции Харькова

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. В Харькове в подъезде жилого дома злоумышленник под угрозой ножа отобрал у школьницы мобильный телефон. В Индустриальный отдел полиции обратилась 37-летняя жительница района и рассказала, что около 14-00 в подъезде жилого дома на ее 11-летнюю дочь напал незнакомец и ограбил. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. Получив приметы преступника, полицейские начали поисковые мероприятия. Вскоре оперативники вышли на след злоумышленника, им оказался 30-летний житель Харькова.

Как сообщил начальник Индустриального отдела полиции Сергей Мелешев, мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и находится в изоляторе временного содержания. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 187 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Согласно действующему законодательству мужчине грозит до 4 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержали 25-летнего иностранца, который изнасиловал 32-летнюю женщину в подъезде многоэтажки на улице Закревского в Деснянском районе столицы.