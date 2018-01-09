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    Из Одессы: убил знакомого, спасая жену от изнасилования. Суд решил...

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (138)

    (обновлено: )470
    Разогретый алкоголем мужчина начал приставать к новой знакомой, пока ее муж ушел "за добавкой". Когда же мужчина вернулся, знакомство обернулось конфликтом с летальным исходом.
    Преображенский парк Одессы
    Od.vgorode.ua

    РИА Новости Украина

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    Радио Свобода
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    В Преображенском парке Одессы мужчина убил человека, защищая свою жену от изнасилования. Об этом пишет Инфопорт.

    Сообщается, что инцидент произошел вечером еще 15 августа 2016 года. Тогда мужчина со своей женой находились в парке Преображенском, где отдыхали в зеленой зоне парка. В это время к ним подошел ранее незнакомый мужчина, с которым они познакомились и стали общаться. Мужчины приобрели слабоалкогольные спиртные напитки и стали выпивать.

    Через некоторое время новый знакомый дал обвиняемому деньги, с которыми последний пошел в магазин, чтобы еще приобрести слабоалкогольные напитки, а его жена осталась с мужчиной в зеленой зоне парка.

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    Когда же обвиняемый вернулся к месту их отдыха, то увидел, как новый знакомый пытается вступить в половые отношения с его женой против ее воли.

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    Он попытался выяснить, что происходит, в ответ на что мужчина встал и ударил обвиняемого в лицо, а затем начал угрожать убийством ему и его жене. Обвиняемый ошибочно предположил наличие такого посягательства и, в целях самозащиты, достал из заднего кармана нож, которым нанес одно ножевое ранение в область грудной клетки мужчины, в результате чего тот погиб.

    Фото из открытых источников
    Нож. Архивное фото

    Обвиняемый вместе с женой скрылись с места преступления, однако через несколько дней пришли в райотдел и все рассказали полицейским.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Наручники. Архивное фото

    Было заведено уголовное дело, которое рассматривал Приморский районный суд города Одессы. В итоге, он вынес приговор, которым признал мужчину виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 118 УК Украины (умышленном убийстве, совершенном при превышении пределов необходимой обороны) и назначил наказание в виде лишения свободы на 2 года. Однако, учитывая правило «день за два», суд отпустил обвиняемого под личное обязательство, поскольку срок предварительного заключения, отбытый в рамках уголовного производства, равен назначенному наказанию.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Молоток судьи

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