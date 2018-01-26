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    Киев

    Стреляли и ударили ножом. В Киеве трое парней чуть не убили пассажира автобуса

    (обновлено: )47020
    Правонарушитель достал оружие и дважды выстрелил в оппонента. Пострадавший начал убегать от молодых людей, но один из них догнал его и ударил ножом в живот.
    В Киеве трое парней выстрелили в пассажира
    kyiv.npu.gov.ua

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. В Киеве трое юношей ранили пассажира, который вступился за кондуктора. Как сообщили в ГУ НП в столице, конфликт между молодыми людьми и пострадавшим начался в салоне автобуса. Мужчина заступился за кондуктора, которого оскорбили парни за то, что он сделал им замечание.

    Товарищи продолжили спор с незнакомцем, который впоследствии перерос в драку на улице. В конце концов правонарушитель достал оружие и дважды выстрелил в оппонента.

    kyiv.npu.gov.ua
    В Киеве трое парней выстрелили в пассажира

    Пострадавший начал убегать от молодых людей в сторону станции метро "Минская", но один из них догнал его и ударил ножом в живот. После этого злоумышленники скрылись.

    Раненый мужчина обратился за помощью к полицейскому в метро. Капрал полиции передал пострадавшего врачам "скорой", а сам, вызвав подмогу, начал поиски злоумышленников.

    По предварительному заключению врачей, у уроженца Винницкой области два проникающих огнестрельных ранения обеих ног и проникающее колото-резаное ранение живота. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

    Благодаря свидетельствам очевидцев за несколько минут удалось установить местонахождение подозреваемых. Их задержали в заведении быстрого питания недалеко от места преступления. Общение с задержанными продолжилось в комнате полиции

    Правонарушителями оказались местные жители, 1997, 2001 и 2002 годов рождения. Двое несовершеннолетних парней находятся на учете в секторе ювенальной превенции Оболонского управления полиции. Их совершеннолетний товарищ также в прошлом попадал в поле зрения правоохранителей.

    Нож. Архивное фото
    Фото из открытых источников
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    Следственно-оперативная группа изъяла вещественные доказательства для проведения необходимых экспертиз и следственных действий.

    Следственным отделом начато сразу два уголовных производства: по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до восьми лет тюрьмы.

    Все трое товарищей задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение им о подозрении в совершении преступления, а затем – избрание меры пресечения.

    Напомним, в Киеве двух мужчин взяли в плен и требовали $5 млн выкупа в биткоинах.

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