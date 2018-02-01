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    Киев

    В Киеве злоумышленник убил мужчину и замуровал его в бетон

    (обновлено: )92213
    В прокуратуре Киева сообщили, что в ходе конфликта подозреваемый ударил потерпевшего ударов гантелей по голове. Совершив убийство, злоумышленник вынес тело погибшего в подвал, засыпал дюбелями и залил сверху бетоном.
    На месте преступления в Киеве
    Прокуратура міста Києва

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. В Киеве правоохранители разоблачили злоумышленника, который убил 65-летнего мужчину и замуровал его тело в бетон, сообщает прокуратура столицы.

    "Так, в сентябре прошлого года в правоохранительные органы обратилась дочь 65-летнего местного жителя с заявлением о его исчезновении. Правоохранительным органам удалось установить личность злоумышленника, причастного не только к исчезновению этого человека, а, как оказалось, и к его убийству. Установлено, что на территории частного домохозяйства между погибшим и преступником возник конфликт по поводу похищения последнее ноутбука. В ходе конфликта подозреваемый нанес потерпевшему несколько ударов гантелей по голове, причинив ему несовместимые с жизнью травмы. Совершив убийство, злоумышленник вынес тело погибшего в подвал, засыпал дюбелями и залил сверху бетоном", — сообщает подробности прокуратура.

    Прокуратура міста Києва
    На месте преступления в Киеве

    В ходе проведения следственных действий в частном доме, где произошло убийство, под слоем бетона найдены останки человека.

    Злоумышленнику готовится сообщение о подозрении по ч. 1 ст. 115 УК Украины. За совершенное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет. Следственные действия продолжаются.

    Ранее сообщалось, что ительница Киевской области до смерти забила сожителя бутылкой из-под водки, она задержана.

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