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    Киев

    Полиция сообщила подробности убийства военного в киевском ресторане

    (обновлено: )35450
    Свидетели происшествия рассказали, что в кафе между двумя компаниями возник конфликт. Когда словесные аргументы закончились, один из мужчин выхватил нож и ударил им оппонента в шею.
    Убийство военного в киевском ресторане
    ГУНП в Киеве

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Во время конфликта в одном из столичных ресторанов злоумышленник ударил ножом оппонента в шею и скрылся, по факту умышленного убийства следователи начали уголовное производство, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

    Ранее сообщалось, что в Днепровском районе Киева от ножевого ранения в шею скончался 22-летний военнослужащий Вооруженных сил Украины.

    "К дежурному Днепровского управления полиции поступило сообщение о том, что у ресторана на улице Сергиенко один из участников драки получил ножевое ранение. На вызов немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции", — говорится в сообщении.

    ГУНП в Киеве
    Убийство военного в киевском ресторане

    По прибытию правоохранители пообщались с врачами "скорой помощи", которые констатировали смерть пострадавшего. По предварительной информации медиков, мужчина умер от ножевого ранения шеи.

    Свидетели происшествия рассказали, что в кафе между двумя компаниями возник конфликт. Когда словесные аргументы закончились, один из мужчин выхватил нож и ударил им оппонента в шею. После совершенного злоумышленник со своими товарищами сбежал на своих автомобилях.

    Погибший оказался военнослужащим, 1996 года рождения. В кафе он находился во внеслужебное время, добавили в полиции.

    ГУНП в Киеве
    Убийство военного в киевском ресторане

    Сведения о событии внесении в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Усилия правоохранителей направлены на установление всех лиц-участников конфликта, а также задержание главного фигуранта и привлечение его к ответственности за совершение тяжкого преступления.

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