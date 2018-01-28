В Сумской области застрелен высокопоставленный чиновник

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КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. В Сумской области в воскресенье погиб заместитель председателя Лебединской районной государственной администрации Иван Легкий, сообщает региональной управление Национальной полиции Украины.

Известно, что он был застрелен во время охоты.

Начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции области Эльвира Биганова рассказала УНИАН, что сигнал о смертельном случае во время охоты в лесном массиве возле села Московский Бобрик Лебединского района поступил на линию "102" от бригады "скорой помощи" 28 января в 10.38.

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"Личность погибшего установили быстро: им оказался заместитель председателя местной райгосадминистрации. Пока полиция квалифицирует происшествие как несчастный случай. Но на месте работает следственно-оперативная группа, допрашивают всех участников охоты", — сообщила Биганова.

Напомним, в конце прошлого года в Закарпатской области во время охоты в лесополосе охотник, стоявший на наблюдательной вышке, случайно застрелил мужчину.