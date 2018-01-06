В России пенсионер ранил товарища на охоте, приняв за лося

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Житель Саратова во время коллективной загонной охоты на лося ранил из нарезного карабина своего товарища, стоявшего неподалеку, сообщила в субботу пресс-служба областного главка МВД.

Инцидент произошел в пятницу в районе озера "Лапино" в охотничьем угодье на территории Большекарайского муниципального образования Романовского района Саратовской области.

"Пенсионер из Саратова 48 лет, стоявший на номере при коллективной загонной охоте на лося-сеголетку, из принадлежащего ему нарезного карабина марки "ОП-СКС" калибра 7.62х39 миллиметров причинил огнестрельное ранение в область паха стоявшему на соседнем номере 31-летнему безработному жителю села Шевыревка Саратовского района", — говорится в сообщении.

Пострадавший госпитализирован в больницу, карабин у охотника изъят.

По факту инцидента полиция проводит проверку.