Украина внесла лося в Красную книгу: охота на него запрещена

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Лось европейский внесен в Красную книгу Украины. Отныне охота на него карается законом. Об этом на своей странице в Facebook написал министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.

"Минюст в последние дни декабря зарегистрировал приказ Минприроды о внесении изменений в Перечень видов животных, которые заносятся в Красную книгу Украины. Буквально только что получил юстированный документ. Отныне лось европейский в Украине относится к краснокнижным животным и внимание! охота на него карается законом", — написал Семерак.

При этом министр отметил, что данное решение не снимает с повестки дня в Украине проблему браконьерства. Уменьшение проявлений этого явления Семерак назвал одним из приоритетных вызовов в 2018 году.

"Имею в виду и возможный пересмотр размеров штрафов, и ликвидацию устаревшей неэффективной системы природоохранного надзора и контроля, которая является коррупционным пережитком прошлого и которую давно нужно ликвидировать, вместо того, чтобы делать инъекции в протез. Это уже тема других приказов и решений", — написал министр.

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В ноябре взять по охрану лося решили члены Национальной комиссии по вопросам Красной книги Украины.