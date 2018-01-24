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    Разборки в яхт-клубе. Конфликт в Днепре закончился стрельбой

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    Скандал разгорелся во вторник около 16:00 между директором яхт-клуба и подрядчиком строительных работ. Первый отказался выплачивать деньги за проделанную работу, а второй заявил, что строительные работы нельзя продолжать при низкой температуре.
    Разборки на территории яхт-клуба в Днепре
    dp.informator.ua

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Конфликт произошел во вторник на территории яхт-клуба "Сич" в Днепре, завершившийся стрельбой, пишет местное издание Информатор.

    Он разгорелся около 16:00 между директором яхт-клуба и подрядчиком строительных работ.

    "Мы строили мост здесь, практически закончили, осталось лишь залить бетонную стяжку. Так как строительные работы нельзя выполнять при низкой температуре, договорились с директором все закончить весной. При этом никаких денег за выполненную работу он не выплатил и выплачивать не собирался. Ладно, если бы я один был, а так нас 10 человек, у всех есть семья и дети. Надо же как-то жить", — сообщил подрядчик стройки.

    dp.informator.ua
    Разборки на территории яхт-клуба в Днепре

    По его словам, в словесную перепалку мужчин вмешался охранник яхт-клуба. Он начал грубо выталкивать прораба на улицу, а спустя время достал пистолет и, угрожая, направил ствол на мужчину. Когда строитель начал уезжать на автомобиле, охранник выстрелил в лобовое стекло.

    Мужчина заявил, что в него стреляли, однако охранник полностью опровергает это.

    "Пистолет не обнаружили, гильз также на месте происшествия не было. Как говорит директор яхт-клуба, он был недоволен работой строителей, поэтому деньги выплачивать не стал. Подрядчик, в свою очередь, начал угрожать, в результате чего и разгорелся конфликт", — сообщил лейтенант полиции Виталий Тыква.

    По данным издания, подрядчик получил рваную рану уха, прибывшие медики оказали ему необходимую помощь, от госпитализации он отказался.

    dp.informator.ua
    Пострадавший в ходе разборок на территории яхт-клуба в Днепре

    Позже оперативники установили, что след на лобовом стекле автомобиля от пневматического пистолета. На территорию яхт-клуба прибыли адвокаты обеих сторон конфликта. 

    Накануне патрульные со стрельбой задержали подозреваемых в грабеже в Одессе. Операцию проводил уголовный розыск совместно с патрульной полицией города.

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