Под Запорожьем обнаружили труп мужчины с мешком на голове

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Труп мужчины с пакетом на голове обнаружен в доме в Водяном Запорожской области, сообщает местное издание Gazeta.zp.ua.

"Рядом была и его жена, но ей посчастливилось выжить", — говорится в сообщении.

В настоящее время женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии.

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Ранее мертвого мужчину обнаружили в Соломенском парке Киева со стороны улицы Механизаторов.