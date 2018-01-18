Под Запорожьем обнаружили труп мужчины с мешком на голове

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Труп мужчины с пакетом на голове обнаружен в доме в Водяном Запорожской области, сообщает местное издание Gazeta.zp.ua.
"Рядом была и его жена, но ей посчастливилось выжить", — говорится в сообщении.
В настоящее время женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Читайте также: Погуляли… Праздничный криминальный беспредел по всей стране
Главная версия — ограбление.
Ранее мертвого мужчину обнаружили в Соломенском парке Киева со стороны улицы Механизаторов.