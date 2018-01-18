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    Под Запорожьем обнаружили труп мужчины с мешком на голове

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (157)

    (обновлено: )46401
    По данным местного интернет-издания, жене умершего удалось выжить - сейчас женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии. Главная версия произошедшего - ограбление.
    Труп мужчины в Запорожской области
    gazeta.zp.ua

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Труп мужчины с пакетом на голове обнаружен в доме в Водяном Запорожской области, сообщает местное издание Gazeta.zp.ua.

    "Рядом была и его жена, но ей посчастливилось выжить", — говорится в сообщении.

    В настоящее время женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии.

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    Главная версия — ограбление.

    Ранее мертвого мужчину обнаружили в Соломенском парке Киева со стороны улицы Механизаторов.

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