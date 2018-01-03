В Мукачево парень убежал от убийцы, получив смертельное ранение

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. В Мукачево (Закарпатская область) задержан подозреваемый в убийстве местного жителя.

Ранее полиция получила сообщение, что на одном из огородов в городе найдено тело мертвого мужчины. Погибшим оказался 22-летний парень, который скончался от колото-резанной травмы.

При расследовании преступления выяснилось, что смертельное ранение молодой человек получил от своего сверстника, с которым у него были неприязненные отношения. После удара ножом в шею парень бросился убегать, однако скончался на соседнем участке.

Уголовное дело расследуется по статье "умышленное убийство".

Ранее сообщалось, что в столице России во время празднования Нового года мужчина с ножом в груди проехался на трамвае и остался ждать скорую на лавочке на остановке.