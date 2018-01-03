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    В Мукачево парень убежал от убийцы, получив смертельное ранение

    (обновлено: )28611
    Полиция Закарпатской области в течение суток нашла убийцу молодого человека, тело которого было найдено со смертельной раной шеи на огороде жителя Мукачево.
    Место убийства в Мукачево
    Фото Mukachevo.net

    КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. В Мукачево (Закарпатская область) задержан подозреваемый в убийстве местного жителя.

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    Ранее полиция получила сообщение, что на одном из огородов в городе найдено тело мертвого мужчины. Погибшим оказался 22-летний парень, который скончался от колото-резанной травмы.

    При расследовании преступления выяснилось, что смертельное ранение молодой человек получил от своего сверстника, с которым у него были неприязненные отношения. После удара ножом в шею парень бросился убегать, однако скончался на соседнем участке.

    Уголовное дело расследуется по статье "умышленное убийство".

    Ранее сообщалось, что в столице России во время празднования Нового года мужчина с ножом в груди проехался на трамвае и остался ждать скорую на лавочке на остановке.

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