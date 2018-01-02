Москвич с ножом в груди проехался на трамвае и дождался скорую на лавочке

В Москве мужчина с ножом в груди проехался на трамвае и остался ждать скорую на лавочке на остановке на проспекте Мира, сообщает РЕН ТВ.

Судя по времени на камере видеонаблюдения, инцидент произошел поздно вечером 1 января. Как рассказал пострадавший, его ударил неизвестный человек.

Мужчину доставили в НИИ Склифосовского с диагнозом "проникающее колото-резаное ранение грудной клетки, пневмоторакс слева". Сейчас он находится в операционном блоке.

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