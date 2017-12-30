Предлагал кофе и грозил взорваться. Стали известны детали о захватчике здания "Укрпочты"

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Освобожденный из захваченного здания "Укрпочты" в Харькове мальчик рассказал о ситуации в помещении. Видео с рассказом ребенка разместило на своей странице в Youtube издание "Украинская правда".

"Он все время предлагал кофе и чай", — сказал мальчик.

Он также добавил, что захватчик грозился взорваться, если полицейские не будут его слушать. По словам ребенка, захватчик признался, что у него рак мозга. Мужчина не молод.

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Неизвестный захватил отделение "Укрпочты" в Харькове, взяв в заложники 11 человек. Среди заложников были девять взрослых и двое детей.