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    Предлагал кофе и грозил взорваться. Стали известны детали о захватчике здания "Укрпочты"

    Тема:

    Захват здания "Укрпочты" в Харькове (8)

    (обновлено: )22210
    Как сообщил освобожденный мальчик, захватчик грозился взорваться, если полицейские не будут его слушать. По словам ребенка, захватчик признался, что у него рак мозга. Мужчина не молод.
    Ситуация возле захваченного здания в Харькове
    pravda.com.ua

    КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Освобожденный из захваченного здания "Укрпочты" в Харькове мальчик рассказал о ситуации в помещении. Видео с рассказом ребенка разместило на своей странице в Youtube издание "Украинская правда".

    "Он все время предлагал кофе и чай", — сказал мальчик.

    Он также добавил, что захватчик грозился взорваться, если полицейские не будут его слушать. По словам ребенка, захватчик признался, что у него рак мозга. Мужчина не молод.

    Смотрите также: Захват здания "Укрпочты" в Харькове: первые кадры с места ЧП

    Неизвестный захватил отделение "Укрпочты" в Харькове, взяв в заложники 11 человек. Среди заложников были девять взрослых и двое детей.

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