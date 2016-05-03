наверх
10.03.201800:50
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Одессе введен план "Перехват" в связи с нападением на журналистов

    Тема:

    Неспокойная Одесса: блокирование Апелляционного суда (269)

    (обновлено: )255
    Полиция отрабатывает несколько версий о причинах нападения на журналистов "Седьмого канала" на одной из улиц Одессы, сообщил замначальника отдела коммуникаций Национальной полиции Одесской области Виктор Вдовин.
    Автомобиль, на котором, предположительно, скрылись напавшие на журналистов
    Думская.net

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Полиция Одессы ввела план "Перехват" в связи с нападением на журналистов "Седьмого канала" на одной из улиц города, сообщил заместитель начальника отдела коммуникаций Национальной полиции Одесской области Виктор Вдовин в эфире телеканала "112 Украина".

    Обнародовано новое видео потасовки в Одессе с участием Правого сектора
    канал Страна.ua в YouTube
    Обнародовано новое видео потасовки в Одессе с участием "Правого сектора"

    Ранее местное издание "Думская.net" сообщило, что неизвестные обстреляли съемочную группу "Седьмого телеканала" в Одессе, ранены два оператора и корреспондент канала. Позже издание уточнило, что огнестрельное ранение получил один человек.

    "Поступило сообщение, что на съемочную группу "Седьмого телеканала" совершенно нападение. Веден план перехвата", — сказал Вдовин.

    Вдовин также отметил, что полиция отрабатывает несколько версий о причинах нападения на журналистов.

    Ранее в Нацполиции сообщили, что хулиганы напали на журналистов в одном из районов Киева, когда представители СМИ расследовали работу незаконного пункта обмена валют.

    В понедельник в Одессе на Куликовом поле прошел траурный митинг по случаю второй годовщины трагических событий 2 мая. Полиция Одессы с 30 апреля перешла на усиленный режим, в городе на праздники будут патрулировать все районы около 3 тысяч правоохранителей, Одесский окружной административный суд также ограничил проведение массовых мероприятий на Думской площади, запланированных на 2 мая.

    Смотрите также — Ситуация в Одессе: жесткое задержание молодого человека

    Ранее в Одессе неизвестные сообщили о заминировании Куликово поля. Правоохранители провели проверку территории площади, где запланирован митинг, и взрывчатку не нашли.

    Напомним, 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "Антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Одессы и Харькова, а также сторонниками "Евромайдана" — с другой. Беспорядки закончились уничтожением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "Антимайдана". По официальным данным, в ходе событий 2 мая в Одессе погибли 48 человек, более 250 пострадали.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    "Северный поток - 2". Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Вырубка леса. Архивное фото
    Криминальные войны в Украине