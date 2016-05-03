Площадь Куликова поля в Одессе полностью открыта во вторник

ОДЕССА, 3 мая — РИА Новости Украина. Площадь Куликова поля в Одессе во вторник полностью открыта для людей, передает корреспондент РИА Новости.

В понедельник состоялся траурный митинг в память трагедии в Одессе 2 мая 2014 года. Однако людей, пришедших почтить память о погибших, не пустили на место трагедии из-за сообщений о минировании Куликова поля. В результате пришедшие провели митинг возле оцепления площади.

Во вторник утром доступ на Куликово поле полностью открыт, люди продолжают приносить цветы в память о погибших в одесской трагедии. Вместе с тем возле самого Дома профсоюзов на Куликовом поле, который стал эпицентром трагических событий в 2014 году, цветов практически нет. Люди несут цветы к месту, где из-за перекрытия площади пришедшие в понедельник вынуждены были оставить принесенные цветы.

На Куликовом поле в настоящее время есть представители правоохранительных органов, также стоят два военных автомобиля. Ситуация в целом спокойная, происшествий нет.