Соцсети взбудоражила годовщина трагедии 2 мая в Одессе

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Вторая годовщина трагедии 2 мая в Одессе прошла относительно спокойно. Однако совсем без происшествий не обошлось: незначительные потасовки, четыре десятка задержанных (из-за сообщения о минировании силовики не пропустили людей на Куликово поле). На "минирования" Куликова поля, а затем и железнодорожного вокзала правоохранители реагировали максимально оперативно. На то были все основания: в подземном переходе, соединяющем эти два места, обнаружили несколько гранат.

Весьма внезапно "горячей точкой" вчерашнего дня стал аэропорт Одессы. Именно там активисты заблокировали по прилету в город нардепов из "Оппозиционного блока" Евгения Бакулина, Юрия Бойко и Вадима Новинского.

Смотрите видео: Новинский прокомментировал блокирование в аэропорту Одессы

Украинский сегмент соцсетей переполнен различными сообщениями о вчерашних событиях в Одессе. Пишут очевидцы происходившего, публикуют свои мысли относительно одесской трагедии известные политики, популярные блогеры и публичные персоны.

Скриншот Соцсети о событиях в Одессе

Скриншот Соцсети о событиях в Одессе

Скриншот Соцсети о событиях в Одессе 2 мая

Скриншот Соцсети о событиях в Одессе 2 мая

Скриншот Соцсети о событиях в Одессе 2 мая

Скриншот Соцсети о событиях в Одессе 2 мая

Скриншот Соцсети о событиях в Одессе 2 мая

Скриншот Соцсети о событиях в Одессе 2 мая

Скриншот Соцсети о событиях в Одессе 2 мая

Скриншот Соцсети о событиях в Одессе 2 мая