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    Аналитика и комментарии

    Соцсети взбудоражила годовщина трагедии 2 мая в Одессе

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    Неспокойная Одесса: блокирование Апелляционного суда (269)

    (обновлено: )299149
    Накануне Одесса вспоминала события, произошедшие на Куликовом поле ровно 2 года назад. В тот день во время пожара в Доме профсоюзов погибли 48 человек. Очередную годовщину трагедии омрачили новые события, что пишут об этом украинцы в соцсетях?
    Ситуация в аэропорту Одессы
    dumskaya.net

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Вторая годовщина трагедии 2 мая в Одессе прошла относительно спокойно. Однако совсем без происшествий не обошлось: незначительные потасовки, четыре десятка задержанных (из-за сообщения о минировании силовики не пропустили людей на Куликово поле). На "минирования" Куликова поля, а затем и железнодорожного вокзала правоохранители реагировали максимально оперативно. На то были все основания: в подземном переходе, соединяющем эти два места, обнаружили несколько гранат.

    Весьма внезапно "горячей точкой" вчерашнего дня стал аэропорт Одессы. Именно там активисты заблокировали по прилету в город нардепов из "Оппозиционного блока" Евгения Бакулина, Юрия Бойко и Вадима Новинского.

    Смотрите видео: Новинский прокомментировал блокирование в аэропорту Одессы

    Украинский сегмент соцсетей переполнен различными сообщениями о вчерашних событиях в Одессе. Пишут очевидцы происходившего, публикуют свои мысли относительно одесской трагедии известные политики, популярные блогеры и публичные персоны.

    Скриншот
    Соцсети о событиях в Одессе
    Скриншот
    Соцсети о событиях в Одессе
    Скриншот
    Соцсети о событиях в Одессе 2 мая
    Скриншот
    Соцсети о событиях в Одессе 2 мая
    Скриншот
    Соцсети о событиях в Одессе 2 мая
    Скриншот
    Соцсети о событиях в Одессе 2 мая
    Скриншот
    Соцсети о событиях в Одессе 2 мая
    Скриншот
    Соцсети о событиях в Одессе 2 мая
    Скриншот
    Соцсети о событиях в Одессе 2 мая
    Скриншот
    Соцсети о событиях в Одессе 2 мая
    Скриншот
    Соцсети о событиях в Одессе 2 мая
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