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    В "Правом секторе" прокомментировали инцидент с нардепами в аэропорту Одессы

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    Неспокойная Одесса: блокирование Апелляционного суда (269)

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    Как уточнил спикер "Правого сектора" Артем Скоропадский, то, что Юрий Бойко, Вадим Новинский и Евгений Бакулин являются народными депутатами, олигархами - "десятое дело".
    Ситуация в аэропорту Одессы
    dumskaya.net

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Народных депутатов фракции "Оппозиционного блока" заблокировали накануне в аэропорту Одессы представители "Правого сектора", так как считают их преступниками, сообщил спикер ПС Артем Скоропадский.

    Саакашвили о визите Бойко и Новинского в Одессу. Видео
    Канал "112 Украина" на Youtube
    Саакашвили о визите Бойко и Новинского в Одессу

    Накануне представители ряда общественных организаций заблокировали выезд из аэропорта Одессы в город народным депутатам ОБ Юрию Бойко, Вадиму Новинскому и Евгению Бакулину, которые приехали в город на молебен по погибшим в ходе беспорядков 2 мая 2014 года. После проведения панихиды по погибшим прямо в аэропорту депутаты улетели в Киев, так и не выйдя за границы одесского аэропорта.

    "То, что они народные депутаты – это десятое дело. По большому счету — это преступники, причастные к расстрелам на Майдане два года назад и тому, что было в Одессе два года назад. То, что они там депутаты, олигархи или какие-то чиновники, мы плевать на это хотели", — цитирует Скоропадского "112 Украина".

    Смотрите также — "Минирования" в Одессе: поиск бомбы на железнодорожном мосту

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