В "Правом секторе" прокомментировали инцидент с нардепами в аэропорту Одессы

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Народных депутатов фракции "Оппозиционного блока" заблокировали накануне в аэропорту Одессы представители "Правого сектора", так как считают их преступниками, сообщил спикер ПС Артем Скоропадский.

Накануне представители ряда общественных организаций заблокировали выезд из аэропорта Одессы в город народным депутатам ОБ Юрию Бойко, Вадиму Новинскому и Евгению Бакулину, которые приехали в город на молебен по погибшим в ходе беспорядков 2 мая 2014 года. После проведения панихиды по погибшим прямо в аэропорту депутаты улетели в Киев, так и не выйдя за границы одесского аэропорта.

"То, что они народные депутаты – это десятое дело. По большому счету — это преступники, причастные к расстрелам на Майдане два года назад и тому, что было в Одессе два года назад. То, что они там депутаты, олигархи или какие-то чиновники, мы плевать на это хотели", — цитирует Скоропадского "112 Украина".

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