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    В Одессе обстреляли съемочную группу телеканала - СМИ

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    Нападавшие использовали помповое ружье и травматические пистолеты. Огнестрельные ранения получили трое сотрудников "Седьмого канала" — два оператора и корреспондент, сообщают местные СМИ. По уточненным данным, ранение получил только один человек.
    В Одессе обстреляли журналистов
    Думская.net

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Неизвестные обстреляли съемочную группу "Седьмого телеканала" в Одессе, ранены два оператора и корреспондент канала, сообщает местное издание "Думская.net" во вторник.

    Думская.net
    В Одессе обстреляли журналистов

    "В Одессе расстреляли съемочную группу "Седьмого телеканала"… Произошло это прямо у офиса канала на Старопортофранковской улице. Они использовали помповое ружье и травматические пистолеты. Огнестрельные ранения получили трое сотрудников "Седьмого" — два оператора и корреспондент", — передает издание со ссылкой на сотрудников телеканала.

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    Одного из сотрудников канала избили, журналисты госпитализированы.

    Позже издание уточнило, что огнестрельное ранение получил один человек. "По уточненным данным, огнестрельное ранение получил лишь журналист. Его спасла куртка, и дробь не попала в жизненно важные органы. У операторов разбиты лица", — добавило издание.

    Комментариями правоохранителей по инциденту РИА Новости пока не располагает.

    Ранее в Нацполиции сообщили, что хулиганы напали на журналистов в одном из районов Киева, когда представители СМИ расследовали работу незаконного пункта обмена валют.

    В понедельник в Одессе на Куликовом поле прошел траурный митинг по случаю второй годовщины трагических событий 2 мая. Полиция Одессы с 30 апреля перешла на усиленный режим, в городе на праздники будут патрулировать все районы около 3 тысяч правоохранителей, Одесский окружной административный суд также ограничил проведение массовых мероприятий на Думской площади, запланированных на 2 мая.

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    Ранее в Одессе неизвестные сообщили о заминировании Куликово поля. Правоохранители провели проверку территории площади, где запланирован митинг, и взрывчатку не нашли.

    Напомним, 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "Антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Одессы и Харькова, а также сторонниками "Евромайдана" — с другой. Беспорядки закончились уничтожением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "Антимайдана". По официальным данным, в ходе событий 2 мая в Одессе погибли 48 человек, более 250 пострадали.

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