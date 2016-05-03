Хроника 2 мая: "минирования" и потасовки в Одессе, нападение на посольство Украины в Москве

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В понедельник, 2 мая, ситуация в зоне проведения АТО существенно стабилизировалась. В этот же день на юге Багдада и в его пригороде вчера прогремела серия взрывов: погибли 18 человек, не менее 45 получили ранения. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

"Минирования" и потасовки в Одессе

Накануне, в день годовщины трагедии в Одессе 2 мая 2014 года, неизвестные "заминировали" Куликово поле, где планировалось проведение траурных мероприятий. Участники траурного митинга в связи с ситуацией начали акцию у Куликова поля, но ближе к вечеру на площадь пришли представители "Правого сектора" и, как писали одесские СМИ, спровоцировали потасовку.

Также накануне представители ряда общественных организаций заблокировали выезд в город из аэропорта Одессы депутатам "Оппозиционного блока" Юрию Бойко, Вадиму Новинскому и Евгению Бакулину. Помимо этого неизвестные сообщили о минировании железнодорожного моста в Одессе поздно вечером в понедельник. До этого в одном из подземных переходов близ железнодорожного вокзала Одессы были обнаружены гранаты.

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Саакашвили заявил об удачном предотвращении провокаций в Одессе

Губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что властям удалось предотвратить провокации в Одессе во время траурных мероприятий к годовщине трагедии 2 мая 2014 года. Число доставленных в полицейские участки Одессы в понедельник составило 40 человек, большинство из них уже опросили и отпустили. Помимо этого Возле Куликова поля в Одессе умер мужчина также сообщалось, что медики госпитализировали двух человек, пришедших на траурный митинг.

Митинг-реквием в Донецке

Около 3 тысяч человек собрались на центральной площади города Донецка, для того чтобы почтить память погибших в Одессе 2 мая 2014 года. На площади Ленина была установлена сцена и большой экран, на котором транслировались кадры, снятые два года назад возле Дома профсоюзов в Одессе. Собравшиеся люди держали в руках флаги ДНР, общественных движений самопровозглашенной республики и флаги Одессы.

Нападение на посольство Украины в Москве

Посольство Украины в Москве в понедельник забросали файерами и листовками сторонники "Другой России". По информации СМИ, "акцию приурочили к трагическим событиям в Одессе". Как отмечается, в результате инцидента были задержаны три человека.

"Нафтогаз" требует от "Газпрома" $50 млрд в Стокгольмском арбитраже

Украина может получить 50 миллиардов долларов от российского "Газпрома" после удовлетворения иска "Нафтогаза", заявил директор по развитию бизнеса "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко. "Общая цена вопроса по Стокгольмскому арбитражу — 50 млрд долларов, из которых 30 миллиардов — это вопрос компенсации, которые мы требуем получить за то, что мы ранее от "Газпрома" недополучили или переплатили", — отметил Витренко.

Четвертый энергоблок Запорожской АЭС отключили от сети

Четвертый энергоблок Запорожской атомной электростанции отключен для устранения негерметичности газовой системы, сообщает в понедельник пресс-служба Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. В настоящий момент в работе находятся два энергоблока Запорожской АЭС. Радиационный фон на промплощадке и в санитарно-защитной зоне соответствует норме.

Стабилизация ситуации в зоне АТО

Ситуация в зоне проведения АТО существенно стабилизировалась, однако время от времени ополченцы открывают огонь по позициям ВСУ, сообщает пресс-центр штаба АТО. "За минувшие сутки зафиксировано 5 нарушений режима "тишины". Вечером боевики обстреляли из ручного противотанкового гранатомета один из опорных пунктов сил АТО в районе Марьинки", — говорится в сообщении.

Взрыв в Кривом Роге

На территории частного хозяйства в Кривом Роге произошел взрыв, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ Нацполиции в Днепропетровской области. По сообщению полиции, взрыв произошел на территории частной конюшни в Центрально-Городском районе еще 1 мая. Пострадал мужчина 1962 года рождения. От госпитализации пострадавший отказался.

Пожар на столичном рынке "Юность"

Пожар произошел на столичном рынке "Юность" вечером в понедельник. В результате пожара дотла сгорели три бокса, повреждена одна машина. По информации СМИ, всего сгорело 150 кв. м. Пострадавших нет. О причинах возгорания не сообщается.

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Полузащитника "Шахтера" дисквалифицировали из-за драки на матче с "Динамо"

Футбольная Премьер-лига Украины отстранила полузащитника донецкого "Шахтера" Тараса Степаненко от участия в чемпионате страны на один матч. Наказание для форварда "Динамо" Андрея Ярмоленко и защитника "Шахтера" Александра Кучера определит Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины. Матч 24-го тура чемпионата Украины между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо", который состоялся во Львове, завершился проигрышем столичного клуба и потасовкой. Игроки "Шахтера" после крупной победы над "Динамо" и массовой драки продолжили выяснение отношений с киевлянами, но уже за пределами футбольного поля и с использованием ненормативной лексики.

Серия взрывов в Ираке

На юге Багдада и в его пригороде прогремела серия взрывов, в результате которой погибли 18 человек, не менее 45 получили ранения. В окрестностях Багдада 2 мая произошли еще два теракта. Бомба взорвалась в городе Тармия, находящемся в 25 км к северу от Багдада. Жертвами теракта стали два человека, были ранены шестеро. Еще одно взрывное устройство сработало в городе Халиса в 30 км к югу от Багдада, один человек погиб и два были ранены. Ответственность за серию взрывов взяло Исламское государство.

В Финляндии стартовали военные учения при участии солдат США

Военные учения, вызвавшие неоднозначную реакцию из-за участия в них американских солдат, начались в понедельник на юге Финляндии. Помимо этого НАТО рассматривает возможность размещения четырех батальонов в Восточной Европе, заявил глава Пентагона Эштон Картер. По словам Картера, планы НАТО включают размещение контингента в странах Балтии и Польше.

"Ночные волки" на границе с Польшей

Российские байкеры из клуба "Ночные волки" совершают мотопробег из Москвы в Берлин в честь Дня Победы. Варшава ранее отказала во въезде на свою территорию участникам клуба. Ранее СМИ сообщили, что в Польше задержаны несколько членов "Ночных волков". Посольство РФ в Польше пока не обладает информацией о задержании членов мотоклуба "Ночные волки" на территории страны.

Greenpeace обнародовал секретные документы о торговом соглашении США с ЕС

Экологическая организация Greenpeace в понедельник опубликовала в интернете документы, которые, по утверждению активистов, являются утечкой с переговоров США и ЕС о так называемом Трансатлантическом торговом партнерстве. В частности, Greenpeace заявляет, что США требуют от партнеров ослабить контроль за потенциально опасной продукцией из США и генетически модифицированными продуктами питания.

Именно 2 мая 1857 года Ф. Дю Тамплю был выдан патент на проект самолета с паровым двигателем, тянущим винтом и трехколесным шасси. В этот же день в 1923 году. Военные пилоты О.Келли и Дж. Макриди выполнили перелет на самолете "Fokker T2". Это был первый беспосадочный трансконтинентальный перелет. Путь из Нью-Йорка в Сан-Диего длиною 4100 километров они проделали за 26 часов 50 минут.