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    В Одесской области задержали мужчину с гранатами и пистолетом

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    Согласно информации Главного управления Национальной полиции в Одесской области, в Беляевском районе задержан мужчина, в машине которого обнаружены боевые граната и пистолет.
    Оружие. Архивное фото
    Фото "Голос столицы"

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Правоохранители в Одесской области задержали мужчину, в машине которого были обнаружены боевые гранаты и пистолет, передает агентство УНИАН со ссылкой на заместителя начальника отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области Виктора Вдовина.

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    "В Беляевском районе Одесской области задержан мужчина, в машине которого обнаружены боевые граната и пистолет… Мужчина задержан, в настоящее время выясняются обстоятельства происхождения оружия. Решается вопрос об открытии уголовного производства", — передает агентство.

    В понедельник в Одессе на Куликовом поле прошел траурный митинг по случаю второй годовщины трагических событий 2 мая.

    Полиция Одессы с 30 апреля перешла на усиленный режим, в городе на праздники будут патрулировать все районы около 3 тысяч правоохранителей, Одесский окружной административный суд также ограничил проведение массовых мероприятий на Думской площади, запланированных на 2 мая.

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