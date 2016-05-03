В Одесской области задержали мужчину с гранатами и пистолетом

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Правоохранители в Одесской области задержали мужчину, в машине которого были обнаружены боевые гранаты и пистолет, передает агентство УНИАН со ссылкой на заместителя начальника отдела коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области Виктора Вдовина.

"В Беляевском районе Одесской области задержан мужчина, в машине которого обнаружены боевые граната и пистолет… Мужчина задержан, в настоящее время выясняются обстоятельства происхождения оружия. Решается вопрос об открытии уголовного производства", — передает агентство.

В понедельник в Одессе на Куликовом поле прошел траурный митинг по случаю второй годовщины трагических событий 2 мая.

Полиция Одессы с 30 апреля перешла на усиленный режим, в городе на праздники будут патрулировать все районы около 3 тысяч правоохранителей, Одесский окружной административный суд также ограничил проведение массовых мероприятий на Думской площади, запланированных на 2 мая.

Смотрите также: Обнародовано новое видео потасовки в Одессе с участием "Правого сектора"