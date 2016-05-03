В Одессе искали взрывчатку на железнодорожном мосту

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Неизвестные сообщили о минировании железнодорожного моста в Одессе поздно вечером в понедельник, пишут местные СМИ.

"Чтобы проверить сообщение, сооружение оцепила полиция. Транспорт по Водопроводной не пропускают ни в одну сторону, включительно с трамваями", — пишет 048.ua.

Накануне, в день годовщины трагедии в Одессе 2 мая 2014 года, неизвестные "заминировали" Куликово поле, где планировалось проведение траурных мероприятий. Участники траурного митинга в связи с ситуацией начали акцию у Куликова поля, но ближе к вечеру на площадь пришли представители "Правого сектора" и, как писали одесские СМИ, спровоцировали потасовку.

Также накануне представители ряда общественных организаций заблокировали выезд в город из аэропорта Одессы депутатам "Оппозиционного блока" Юрию Бойко, Вадиму Новинскому и Евгению Бакулину.

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