Митинг-реквием в Донецке, посвященный трагедии в Одессе 2 мая

Около 3 тысяч человек собрались на центральной площади города Донецка для того, чтобы почтить память погибших в Одессе 2 мая 2014 года.
На площади Ленина была установлена сцена и большой экран, на котором транслировались кадры, снятые два года назад возле Дома профсоюзов в Одессе. Собравшиеся люди держали в руках флаги ДНР, общественных движений самопровозглашенной республики и флаги Одессы.
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Мэр города Донецка Игорь Мартынов сообщил, что в мероприятии приняли участие около 3 тысяч человек. Также он отметил, что власти города приняли все необходимые меры для предотвращения внештатных ситуаций.
Жители Донецка выпустили голубей в память о погибших. Власти города, депутаты Верховного совета ДНР и другие официальные лица возложил цветы на центральной площади Донецка.