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    Митинг-реквием в Донецке, посвященный трагедии в Одессе 2 мая

    Тема:

    Неспокойная Одесса: блокирование Апелляционного суда (269)

    93990
    Митинг-реквием в Донецке, посвященный трагедии в Одессе 2 мая 2014 года
    Митинг-реквием в Донецке, посвященный трагедии в Одессе 2 мая 2014 года
    Митинг-реквием в Донецке, посвященный трагедии в Одессе 2 мая 2014 года
    Митинг-реквием в Донецке, посвященный трагедии в Одессе 2 мая 2014 года
    Митинг-реквием в Донецке, посвященный трагедии в Одессе 2 мая 2014 года
    Митинг-реквием в Донецке, посвященный трагедии в Одессе 2 мая 2014 года
    Митинг-реквием в Донецке, посвященный трагедии в Одессе 2 мая 2014 года
    Митинг-реквием в Донецке, посвященный трагедии в Одессе 2 мая 2014 года
    Митинг-реквием в Донецке, посвященный трагедии в Одессе 2 мая 2014 года
    Дети запускают голубей во время митинга-реквиема в память о погибших при пожаре в одесском Доме профсоюзов на площади имени Ленина в Донецке .
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Митинг-реквием в Донецке, посвященный трагедии в Одессе 2 мая 2014 года
    Участники митинга-реквиема в память о погибших при пожаре в одесском Доме профсоюзов на площади имени Ленина в Донецке .
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Митинг-реквием в Донецке, посвященный трагедии в Одессе 2 мая 2014 года
    Глава общественной организации "Народное ополчение Донбасса", лидер политического движения "Новороссия" Павел Губарев с супругой.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Митинг-реквием в Донецке, посвященный трагедии в Одессе 2 мая 2014 года
    Люди зажигают свечи у "Стенда памяти" на площади имени Ленина в Донецке во время митинга-реквиема.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Митинг-реквием в Донецке, посвященный трагедии в Одессе 2 мая 2014 года
    Люди зажигают свечи на площади имени Ленина в Донецке во время митинга-реквиема в память о погибших при пожаре в одесском Доме профсоюзов.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Митинг-реквием в Донецке, посвященный трагедии в Одессе 2 мая 2014 года
    Мужчина зажигает свечу у "Стенда памяти" на площади имени Ленина в Донецке во время митинга в память о погибших при пожаре в одесском Доме профсоюзов.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Митинг-реквием в Донецке, посвященный трагедии в Одессе 2 мая 2014 года
    Женщина с ребенком у "Стенда памяти" на площади имени Ленина в Донецке во время митинга-реквиема в память о погибших при пожаре в одесском Доме профсоюзов.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Митинг-реквием в Донецке, посвященный трагедии в Одессе 2 мая 2014 года
    Женщина у "Стенда памяти" на площади имени Ленина в Донецке во время митинга в память о погибших при пожаре в одесском Доме профсоюзов.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Дети запускают голубей во время митинга-реквиема в память о погибших при пожаре в одесском Доме профсоюзов на площади имени Ленина в Донецке .

    Около 3 тысяч человек собрались на центральной площади города Донецка для того, чтобы почтить память погибших в Одессе 2 мая 2014 года.

    На площади Ленина была установлена сцена и большой экран, на котором транслировались кадры, снятые два года назад возле Дома профсоюзов в Одессе. Собравшиеся люди держали в руках флаги ДНР, общественных движений самопровозглашенной республики и флаги Одессы.

    Смотрите также: Митинг памяти жертв трагедии 2 мая у Куликова поля в Одессе

    Мэр города Донецка Игорь Мартынов сообщил, что в мероприятии приняли участие около 3 тысяч человек. Также он отметил, что власти города приняли все необходимые меры для предотвращения внештатных ситуаций.

    Жители Донецка выпустили голубей в память о погибших. Власти города, депутаты Верховного совета ДНР и другие официальные лица возложил цветы на центральной площади Донецка.

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