Саакашвили о визите Бойко и Новинского в Одессу

Губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что властям удалось предотвратить провокации в Одессе во время траурных мероприятий к годовщине трагедии 2 мая 2014 года, передает канал "112 Украина".

Ранее спикер главного управления Национальной полиции в Одесской области Андрей Костюк сообщил, что число доставленных в полицейские участки Одессы в понедельник составило 40 человек.

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"Вопреки всем опасениям, всем планам нашего неприятеля, сегодняшний день прошёл в городе спокойно и мирно", — сказал Саакашвили на брифинге в понедельник.

Он отметил, были сведения о возможных провокациях, но они были предотвращены. Также он поблагодарил одесситов и полицию за обеспечение безопасности 2 мая. Саакашвили подчеркнул, что полиция, Нацгвардия и полк "Азов" остаются в повышенной готовности до конца всех майских праздников, как это и было запланировано.