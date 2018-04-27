В июне Европа решит вопрос о выделении Украине 1 миллиарда евро

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Комитеты Европарламента по иностранным делам и по международной торговле 16-17 мая проголосуют по проекту новой макрофинансовой помощи Украине, сообщил источник в Европарламенте.

Еврокомиссия предложила 9 марта новую, четвертую программу макрофинансовой помощи Украине общим объемом до 1 миллиарда евро. Эту программу должны одобрить Совет ЕС и Европарламент.

"Комитет по иностранным делам планирует голосовать по своему мнению об этом предложении Еврокомиссии 16 мая. Комитет по международной торговле планирует голосовать по документу 17 мая. Если все пойдет хорошо, то весь Европарламент сможет проголосовать по этому вопросу на пленарном заседании в июне", — сказал собеседник РИА Новости.

Ранее другой источник РИА Новости сообщал, что службы Совета ЕС планировали начать обсуждение проекта финпомощи Украине в начале мая. В целом же, Евросоюз может согласовать новый пакет макрофинансовой помощи (macro-financial assistance, MFA) Украине в июле текущего года.

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Затем потребуется одобрение Украиной и ЕС меморандума о взаимопонимании, определяющего меры, которые должны будут принимать власти Украины для получения кредитов из этой программы.

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