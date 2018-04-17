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    Общество

    Европа ждет. В Украине резко сократилась очередь на загранпаспорта

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    Европа открывает для украинцев свои границы (767)

    (обновлено: )30622
    Ускорение обработки персональных данных паспортов граждан Украины для выезда за границу стало возможным после введения в эксплуатацию на Полиграфкомбинате "Украина" дополнительной линии персонализации документов.
    Биометрический паспорт
    Украинское фото

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. В Украине очередь на персонализацию заграничных паспортов за последний месяц сократилась более, чем на 100 тысяч.

    Как информирует пресс-служба Государственной миграционной службы, сейчас очередь на персонализацию загранпаспортов составляет 572 тысячи, но еще в середина марта было около 700 тысяч.

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    Ускорение обработки персональных данных паспортов граждан Украины для выезда за границу стало возможным после введения в эксплуатацию на Полиграфкомбинате "Украина" дополнительной линии персонализации документов, которую было приобретено в 2017 году.

    "Учитывая задержки в выдаче заграничных паспортов через техническую несостоятельность производителя персонализировать загранпаспорта в условиях повышенного спроса Государственная миграционная служба не советует никаким образом планировать путешествие за границу (включая покупку билетов, бронирование проживания и тому подобное), не имея на руках действующего загранпаспорта", — добавили в ГМС.

    Ранее Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Украине Ян Пекло заявил, что за прошлый год из Польши в Украину заробитчанами было перечислено почти 100 млрд гривен.

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