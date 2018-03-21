Европа решила бороться с дезинформацией

Владимир Матвеев, обозреватель

На минувшей неделе Еврокомиссия опубликовала доклад с изложением способов, как евроблоку справиться с дезинформацией и повысить медиаграмотность. Эксперты разработали для ЕК кодекс, в котором сформулирован ряд принципов и рекомендаций, сообщает DW.

Комиссар ЕС по цифровой экономике и обществу Мария Габриэль представила публике 244-страничный доклад о том, как бороться с заведомо лживой информацией. Доклад подготовила группа из 39 журналистов, медиа-менеджеров, профессоров университетов и представителей крупных американских интернет-концернов.

В документе преимущественно говорится о том, каким образом отделить "овец" честной журналистской работы от "козлищ дезинформации", что в документе также не всегда ясно прописано и не разъясняется, как технически можно реализовать определенные рекомендации.

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DW отметила основные идеи доклада, которые сводятся к следующему:

— увеличить помощь и финансирование независимых фактчекинговых организаций и тех, кто занимается медиакритикой и повышением медиаграмотности;

— крупные платформы, такие как Facebook, Google, Twitter & Co., должны сделать "более видимой", заметной информацию, заслуживающую доверия;

— эксперты рекомендовали таким платформам делиться информацией со СМИ о своих поисковых и рейтинговых алгоритмах, чтобы журналисты лучше понимали, какие алгоритмы в социальных сетях способствуют повышению рейтинга тех или иных новостей;

— улучшить взаимодействие социальных сетей с независимыми СМИ, и фактчекинговыми организациями, чтобы более эффективно следить за потоками новостей и проводить быструю проверку, с целью своевременно предотвращать распространение дезинформации;

— создать Европейские центры исследования дезинформации и укрепить связи между отдельными активистами, которые занимаются фактчекингом в различных странах.

— ввести курсы медиаграмотности в школах.

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В докладе есть своеобразное решение того, как пользователю отличить "истинную популярность" той или иной статьи от созданной искусственно: предоставлять информацию о том, получал ли кто-то из популярных блогеров плату за распространение этой статьи или использовались ли боты ради популяризации контента. При этом в докладе нет объяснений, каким образом технически это можно реализовать.

Как отмечает немецкий ресурс, эксперты дали рекомендации по поводу того, как обеспечить большую прозрачность, когда доходит до выяснения, кто стоит за тем или иным источником распространения информации. Их рекомендация — принудить все цифровые масс-медиа сообщать данные о том, кто владеет сайтом и сделать так, чтобы социальные сети тоже отображали эту информацию. Предполагается, что этот же принцип должен касаться любого оплаченного материала.

Кроме того, группа экспертов предложила отказаться от термина "фейковые новости", которым, как написано в тексте доклада, "злоупотребляют некоторые могущественные политики" — намек на президента США Дональда Трампа. Как отметил эксперт, журналист немецкого общественного телевидения ARD Кай Гниффке, "fake news" стал "агрессивным термином, с помощью которого преследуется цель дискредитировать или определенную информацию, или определенные институции".

Взамен, в докладе предлагается говорить о "дезинформации", сообщает сайт ЕК под которой понимается неверная, ошибочная информация, которая распространяется с целью получить ту или иную выгоду.

Отобранные Еврокомиссией эксперты также внесли ряд предложений, которые можно расценивать и как попытку защитить мейнстримовые СМИ. Так, в документе предлагается "облегчить нахождение качественных и заслуживающих доверие новостей в цифровом окружающем пространстве".

По замыслу экспертов, внутренние алгоритмы соцсетей должны выше позиционировать вызывающие доверия сообщения СМИ. Тем самым удастся оградить пользователей от низкокачественной или лживой информации, и повысить доходы СМИ, которые "честно заботятся об объективности в освещении событий".

Показательно, что каким образом и кто будет определять, какие СМИ заслуживают доверия, а какие — нет, не уточняется. Сообщается, что в связи с этим, это может повысить риск того, что возрастет преимущество крупных известных СМИ перед "вполне благонадежными, но молодыми и малоизвестными".

Новые предложения, согласно немецкому ресурсу, Еврокомиссия намеревается протестировать в ближайшие месяцы, чтобы применить их на выборах в странах Евросоюза, которые предстоят в 2019 году.

Напомним, крупные компании со значительными цифровыми доходами в Евросоюзе, такие как Google и Facebook, как передает Reuters могут столкнуться с 3% налогом на свой оборот по проекту предложения Еврокомиссии.