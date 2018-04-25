Европа стала ближе: что нужно знать при отказе от отчества

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РИА Новости Украина

Выбор европейского курса развития стимулирует поиск идей, реализация которых могла бы приблизить страну к западной цивилизации. Одной из достаточно популярных творческих идей является отказ от указания отчества в украинских паспортах. Предложения упразднить отчества как обязательный элемент встречалось и в петициях, адресованных главе государства, и в публичных заявлениях общественных деятелей. Сторонники идеи утверждают, что в Европе отчеств нет. Противники же уверяют: кроме того, что отчества являются украинской традицией, без них возникнут проблемы при идентификации личности, пишет SQ.

Когда и как появились отчества

Чтобы понимать сущность и значение отчества, нужно вернуться на несколько столетий назад, чтобы выяснить, как и когда возникли отчества и для кого они предназначались. Используемая в современной Украине форма отчества с окончанием –евич, —ович возникла на землях, которые ныне входят в состав трех государств – Украины, Белоруссии, России, – еще во времена Киевской Руси. Правда, полагались они не всем, а только представителям княжеского, а впоследствии — и боярских родов.

Княжеский род, ведущий свою историю от полулегендарного Рюрика со времен наследников Ярослава Мудрого, начал разрастаться в геометрической прогрессии. Учитывая, что список имен, используемых князьями, был не велик, возникла потребность отличать одного Мстислава от другого, одного Игоря от иного тезки. Почетных прозвищ – Мудрый, Удалой, Святой – удостаивались не все, да и придуманы они были по большей части не современниками, а поздними летописцами. Имя князя указывалось с именем его отца, чтобы было понятно не только кто, но и чей.

Для примера можно привести всеми любимое произведение "Слово о полку Игоревем":

"Не лѣполи ны бяшетъ, братiе,

начяти старыми словесы

трудныхъ повѣстiй о пълку Игоревѣ,

Игоря Святъславлича!"

Кто? Игорь. Чей? Святославличев, Святославов сын.

Так как часть украинских земель длительное время входила в состав Российской империи, то всероссийские правила распространялись и на них. Употребление отчеств с окончаниями – евич, — ович рассматривались и как привилегия, которую царь мог даровать представителю неаристократического сословия — например, купцу, отличившемуся своими заслугами.

Екатерина Вторая поступила немного проще. Она привязала употребление отчеств к Табели о рангах – реестру чинов. Первые пять классов писались с отчествами на –евич, —ович, с шестого по восьмой – с так называемыми полуотчествами, остальные же – только по именам.

У европейцев нет отчеств?

Как говаривал один из культовых персонажей украинской драматургии Щельменко-денщик, "все так, та тільки трішечки не так".

А вот то, что в Европе есть народ, причем один из наиболее благополучных и развитых, который не имеет фамилий, – это верно. У исландцев принято иметь только имя и отчество. Мужские исландские отчества образуются добавлением —son (сон), то есть "сын", к родительному падежу имени. Женские отчества образуются с добавлением —dоttir (доуттир — "дочь"). Например Йоунс Йоунссон – Йоунс, сын Йоунса.

Та же история — у шведов, датчан, норвежцев. Знаменитый Карлсон – не кто иной как Карла сын. Только с веками отчества превратились в фамилии.

Греки – тоже вполне европейский народ — используют отчества до сих пор. Отчество представляет собой имя отца в родительном падеже. Например, Георгиос Константину Пападас – имя, отчество и фамилия.

Неевропейские народы также употребляли имя отца для идентификации личности. Арабы использовали слово "ибн" – сын. Абдурахман ибн Хоттаб – сын Хоттаба. Отсюда и слегка панибратское, но с уважением к возрасту обращение – Хоттабыч.

У тюркских народов для обозначения отчества используются слова "оглы" ("улы", "уулу") — для сыновей и "кызы" ("гызы") — для дочерей. То есть все как у всех.

Отчества, ставшие фамилиями

Многие украинские, русские, болгарские, скандинавские фамилии ранее были отчествами.

Очень распространенными в Украине являются фамилии с окончаниями на –енко и –чук, —ук. Суффикс —енко – уменьшительный, подчеркивающий связь с отцом, что буквально означало "маленький", "молодой человек", "сын". Например, Петренко – сын Петра, Ющенко – сын Юська.

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В той же части Украины, которая принадлежала Речи Посполитой, у украинцев появляются фамилии по схожему принципу, но с иным окончаниями — Гаврилюк, Матвийчук, Иванюк, Захарчук, Кондратюк.

Status Quo Украинцы

В России ситуация складывалась похожим образом. Для тех, кто по знатности не дотягивал до "настоящих" отчеств, использовались так называемые полуотчества – Петров сын, Федоров сын, Иванов сын. Отчего произошли и крайне распространенные фамилии – Иванов, Петров, Федоров.

А ведь есть еще и "матчество"

Помимо лиц, стремящихся отказом от упоминания имен отцов в паспортах приблизиться к европейству, против отчеств нередко выступают и борцы за гендерное равенство. По их версии, акцентирование внимания на происхождении именно по отцу ущемляет права женщин. Но история и здесь не подкачала. Известны некоторые примеры и так называемых матчеств, или матронимов. Матронимы были достаточно широко распространены в Скандинавии, где нередко для идентификации личности использовалось не только имя отца, но и матери.

Датский король XI века Свен Эстридсон именовался, что называется, по матушке – сын принцессы Эстрид.

В истории известны галицкий князь Олег Настасьич и сын претендента на византийский престол Лжедиогена Второго Василий Маринич.

В новейшие времена известного дизайнера Артемия Лебедева называют Артемий Татьянович по имени матери, знаменитой писательницы Татьяны Толстой.

Усложнится ли идентификация без отчеств?

Противники отмены отчеств утверждают, что отказ от отчеств затруднит идентификацию. Начнется путаница.

Но скорее всего страхи преувеличены.

Отечественные исследователи проводили эксперимент с фамилией "Макаренко". Было выявлено 34 633 однофамильца. Наибольшее количество тезок с фамилией Макаренко носит имя Виктория – 248. Но у человека есть еще и дата рождения. Так вот полных совпадений и по датам не обнаружилось.

А если еще учесть, что у людей существует ИНН, то запутаться в современном мире между гражданами достаточно трудно. Так что сохранение отчеств является лишь данью традиции.