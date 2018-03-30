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    Культура

    Появилось объяснение отчества сестры Дяди Федора из "Простоквашино"

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    После анонса продолжения сериала многие зрители обратили внимание на несоответствие отчества новой героини. Директор киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев сообщил, что "это баг" и исправление не планируется.
    Мультфильм Простоквашино
    Стопкадр мультфильма "Простоквашино"

    КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Директор московской киностудии "Союзмультфильм" Борис Машковцев объяснил, почему новую героиню мультсериала "Простоквашино" — сестру Дяди Федора — зовут Верой Павловной, хотя их отец — Дмитрий.

    "Союзмультфильм" объявил о выходе новых историй про знаковых для российской киностудии героев из мультфильмов "Трое из Простоквашино" (1978), "Каникулы в Простоквашино" (1980) и "Зима в Простоквашино" (1984). Всего с 2018 по 2020 годы будет выпущено 30 серий. Новые серии планировали показать 1 апреля, однако премьеру перенесли из-за трагедии в Кемерово.

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    После анонса продолжения сериала многие зрители обратили внимание на несоответствие отчества новой героини. "Это баг. Исправлять не планируем", — заявил Машковцев в интервью радиостанции "Говорит Москва".

    Кроме того, он опроверг предположения, что имя девочки — отсылка к роману Чернышевского "Что делать?" и персонажу Вере Павловне Розальской. "Это просто очень удобное сочетание имени и отчества. Наличие отчества связано с тем, как устроен характер Веры Павловны. Ее нельзя назвать просто Верой", — пояснил он.

    В книгах Эдуарда Успенского родителей Дяди Фёдора зовут Римма и Дмитрий Свекольниковы. В новых эпизодах у них появляется дочь.

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