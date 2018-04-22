Посол США озвучила общую сумму военной помощи Вашингтона Киеву

пресс-служба Минобороны Украины

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. США выделили Украине почти 1 миллиард долларов на улучшение безопасности страны с 2014 года, заявила американский посол в Киеве Мари Йованович.

"С 2014 года США предоставили Украине почти миллиард долларов помощи на политику безопасности. Это включает оборудование… и мы часто сосредотачиваемся на этом… мы предоставляем много важного оборудования, включая радары, приборы ночного видения и так далее, которые спасают жизни украинцев", — заявила Йованович телеканалу "112 Украина".

По ее словам, главной инвестицией, которую отмечают и украинские генералы, являются "учения, которые проводят не только американцы, но и другие союзники НАТО".

При этом посол не смогла ответить, когда США предоставит Киеву вооружение. "Ничего нового не могу сказать. Очевидно, это не та информация, о которой мы публично говорим", — сказала Йованович.

Палата представителей США в марте приняла бюджет до 30 сентября 2018 года, когда заканчивается текущий финансовый год. По данным украинского посольства в Вашингтоне, в нем увеличены расходы на поддержку Украины. В частности, общий объем помощи Украине предусмотрен в объеме 620,7 миллиона долларов, включая 200 миллионов на военно-техническую помощь. Президент США Дональд Трамп объявил, что подписал бюджет.

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Ранее администрация США уже одобрила поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Киев рассчитывает получить оружие от США в 2018 году.