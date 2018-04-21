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    В ООН есть лишь 3% от нужной суммы для гумпомощи жителям Донбасса

    Тема:

    Донбасс: "пасхальное" перемирие (454)

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    В 2018 году гуманитарным организациям необходимо 187 миллионов долларов для проведения операций в Украине. На сегодняшний день программа практически не получила средств.
    Выдача гуманитарной помощи в Счастье Луганской области. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. В распоряжении гуманитарных агентств ООН есть лишь 3% от суммы, необходимой для оказания помощи жителям Донбасса в этом году, сообщил координатор гуманитарных программ ООН по Украине Нил Уолкер.

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    УНИАН
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    По оценкам Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН, в 2018 году гуманитарным организациям необходимо 187 миллионов долларов для проведения операций в Украине. На сегодняшний день данная программа практически не получила средств.

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    "Сегодня я призываю государства-члены проявить солидарность с пострадавшими от конфликта людьми в Украине и срочно отреагировать на нехватку 97 процентов средств. Я продолжаю призывать стороны конфликта принимать меры для соблюдения международного гуманитарного права. Мирные жители и гражданская инфраструктура должны быть защищены", — заявил Уолкер на брифинге УКГВ по ситуации в Украине в ООН.

    Всего, по оценкам УКГВ, конфликтом в Украине затронуты 4,4 миллиона человек, из них 3,4 миллиона нуждаются в помощи и защите. При этом 2,3 миллиона человек считаются наиболее уязвимыми, многие из них пожилые, женщины и дети.

    Напомним, что с полуночи 30 марта в Донбассе объявлено "пасхальное перемирие", о нарушении которого уже заявили все стороны конфликта. 

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