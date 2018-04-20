В Крыму заявили, что по развитию превзошли лучшие годы времен Украины

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Крым по всем показателям развития превзошел лучшие годы времен Украины, заявил глава республики Сергей Аксенов.

"Крым уже вышел на показатели, превышающие все лучшие годы Украины", — сказал Аксенов на сессии в рамках Ялтинского международного экономического форума.

По его словам, одним из примеров является рост доходной части бюджета.

"Лучший бюджет Крыма в составе Украины составлял в эквиваленте в рублях 22 миллиарда. На сегодня бюджет 2018 года, это без федеральной поддержки, которая превышает бюджет Крыма в разы, будет около 53 миллиардов. Плюс ежегодно правительство Российской Федерации выделяет от 60 до 90 миллиардов рублей на реализацию различных инфраструктурных проектов. Это колоссальная помощь", — сказал Аксенов.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.