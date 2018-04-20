наверх
20.04.201815:06
Курсы валют НБУ
  • USD26.23+ 0.08
  • EUR32.47+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Экономика

    В Крыму заявили, что по развитию превзошли лучшие годы времен Украины

    Тема:

    Крымский вопрос. Компенсация или война? (278)

    (обновлено: )29260
    По словам главы Крыма Сергея Аксенова, бюджет 2018 года без федеральной поддержки, которая превышает бюджет Крыма в разы, будет около 53 миллиардов рублей.
    Сергей Аксенов
    RIA News Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Крым по всем показателям развития превзошел лучшие годы времен Украины, заявил глава республики Сергей Аксенов.

    Крымские каникулы Яны Клочковой
    instagram.com/yana_klochkova
    Крымские каникулы украинской олимпийской чемпионки

    "Крым уже вышел на показатели, превышающие все лучшие годы Украины", — сказал Аксенов на сессии в рамках Ялтинского международного экономического форума.

    По его словам, одним из примеров является рост доходной части бюджета.

    "Лучший бюджет Крыма в составе Украины составлял в эквиваленте в рублях 22 миллиарда. На сегодня бюджет 2018 года, это без федеральной поддержки, которая превышает бюджет Крыма в разы, будет около 53 миллиардов. Плюс ежегодно правительство Российской Федерации выделяет от 60 до 90 миллиардов рублей на реализацию различных инфраструктурных проектов. Это колоссальная помощь", — сказал Аксенов.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с предстоятелем Украинской Автокефальной Православной Церкви, митрополитом Киевским и всея Украины Макарием
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Александр Онищенко
    Онищенко: новая партия компромата
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
    Первые минуты после аварии в Кривом Роге
    Масштабное ДТП в Кривом Роге