В Крыму сообщили, что моряков судна "Норд" заставляют признать себя украинцами

ЯЛТА, 20 апр — РИА Новости Украина. Киевские власти пытаются психологически сломать членов экипажа крымского рыболовецкого судна "Норд", заставляя их подтвердить свое украинское гражданство, но моряки ведут себя мужественно, рассказа вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.

"Моряков заставляют подтверждать украинское гражданство, но наши ребята ведут себя мужественно и абсолютно четко заявляют кто они, где их родина, их государство и родная страна. Людей с таким характером очень сложно сломать, поэтому мы надеемся, что ситуация будет тем или иным способом разрешена", — сказал Полонский РИА Новости в кулуарах Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).

По его словам, Россия примет все меры для возвращения крымских моряков на родину.

"Для украинских властей пиратским способом захваченное судно является некой разменной монетой, с помощью которой они пытаются-то что-то доказать. Я думаю, что эти попытки обречены на провал", — сказал вице-премьер регионального правительства.

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Пограничники 25 марта задержали рыболовецкое судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников якобы опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава". Украинский суд 30 марта арестовал судно "Норд". Госпогранслужба Украины заявила, что считает "Норд" украинским судном, а его экипаж — украинцами. В связи с этим Киев не видит оснований для допуска дипломатов к россиянам.

В то же время Москва требует от Киева позволить экипажу судна "Норд" беспрепятственно вернуться домой.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.