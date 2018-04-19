Арест "Норда". Москва предупредила Киев о жестком ответе

КИЕВ, 19 апр – РИА Новости Украина. РФ предупредила Украину о жестком ответе на ситуацию задержанием экипажа судна "Норд", Москва требует от Киева дать возможность российским морякам беспрепятственно возвратиться домой, говорится в сообщении МИД РФ.

"Украинские власти продолжают издевательства над российским экипажем рыболовецкого судна "Норд", пиратски захваченного более месяца назад в Азовском море. 19 апреля в киевском аэропорту "Жуляны" представители погранслужбы Украины в очередной раз не пропустили рыбаков — граждан России, предъявивших российские паспорта, на авиарейс в Минск. Их документы под надуманным предлогом были изъяты, а на моряков составлены протоколы об административном нарушении. Хотя ранее в тот же день и из того же аэропорта на Родину через Минск по российским паспортам вылетели два члена экипажа судна "Норд"", говорится в сообщении.

Как отмечается в документе, в Москве "возмущены циничным произволом, творимым киевским режимом в отношении простых моряков".

"Насильственное принуждение к украинскому гражданству и невозможность свободно покинуть Украину грубо нарушает основополагающие права человека, противоречит цивилизованным нормам международных отношений. Требуем прекратить измываться над российскими гражданами и дать им возможность, наконец, беспрепятственно возвратиться домой, к своим семьям. Наше терпение не безгранично. Оставляем за собой право на жесткие ответные действия", — подчеркнули в МИД РФ.

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Пограничники 25 марта задержали рыболовецкое судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников якобы опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава". Украинский суд 30 марта арестовал судно "Норд". Госпогранслужба Украины заявила, что считает "Норд" украинским судном, а его экипаж — украинцами. В связи с этим Киев не видит оснований для допуска дипломатов к россиянам.

В то же время Москва требует от Киева позволить экипажу судна "Норд" беспрепятственно вернуться домой.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.