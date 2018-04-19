Два члена экипажа судна "Норд" покинули Украину - ГПС

Госпогранслужба Украины

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Два члена экипажа арестованного в Украине российского судна "Норд" выехали из страны в Белоруссию, сообщается в четверг на сайте Госпогранслужбы Украины.

"Государственная пограничная служба Украины сообщает, что 19 апреля около 06.00 двое граждан Украины, членов команды "Норд", обманным путем выехали из Украины в Белоруссию", — говорится в сообщении.

Эту информацию РИА Новости подтвердил и адвокат моряков Александр Руденко. "Двоим членам экипажа крымского судна "Норд" удалось покинуть Украину через Белоруссию по загранпаспортам, выданным консульством РФ. Остальных рыбаков украинские власти продолжают незаконно удерживать в качестве политических заложников", — сказал он.

Украинские пограничники сняли с рейса в Минск семерых членов экипажа задержанного российского судна "Норд" при попытке покинуть Украину, при этом утром разрешили выехать еще двум членам экипажа, сообщается на сайте Госпогранслужбы.

По данным пограничников, в четверг утром из аэропорта "Жуляны" в Белоруссию вылетели два члена экипажа судна "Норд", поскольку их паспорта граждан РФ были выданы в генконсульстве РФ в Харькове и транскрипция фамилий в них отличалась от идентификационных данных в украинских паспортах, которые были в базе данных пограничников. При этом, как заявили в ведомстве, в четверг днем еще семеро членов экипажа пытались покинуть Украину, однако пограничники не выпустили их по российским паспортам.

"В 15.20, во время оформления пассажиров на рейс, следовавший в Минск, государственная пограничная служба Украины отказала в выезде еще семи гражданам Украины – членам суднокоманды "Норд", которые предоставили на пограничный контроль аналогичные документы граждан РФ, изъяла их и составила протоколы об очередной попытке незаконного нарушения государственной границы Украины. Материалы направлены в суд", — говорится в сообщении.

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Пограничники 25 марта задержали рыболовецкое судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно, а действия пограничников якобы опасны для жизни членов экипажа. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава". Украинский суд 30 марта арестовал судно "Норд". Госпогранслужба Украины заявила, что считает "Норд" украинским судном, а его экипаж — украинцами. В связи с этим Киев не видит оснований для допуска дипломатов к россиянам.

В то же время Москва требует от Киева позволить экипажу судна "Норд" беспрепятственно вернуться домой.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.