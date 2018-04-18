Адвокат Щербина: арест "Норда" - это очередной виток блокады Крыма

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Впервые моряки-крымчане оказались подследственными в Украине сразу по двум статьям — за незаконное нарушение порядка въезда и выезда на временно оккупированную территорию и за незаконный вылов рыбы. Разрешительные документы, которые предъявил капитан "Норда" Владимир Горбенко, не удовлетворили силовиков. Это первое показательное дело, по которому собираются со всей строгостью наказать капитана только за то, что он занимался своим обычным делом. Владимир Горбенко и экипаж сейнера застряли в Украине, вдали от дома на неопределенное время. Юристы уверены, что это дело имеет большую перспективу в международном суде по правам человека, если в Украине все же будут судить капитана судна.

Об этом в интервью РИА Новости Украина рассказал адвокат Дмитрий Щербина.

Дмитрий, подобный прецедент, чтобы вот так людей вместе с судном задерживали и удерживали в Украине, уже был?

— Прецеденты с задержанием за незаконный въезд в Крым и выезд из Крыма уже были, но людей убеждали идти на сделку со следствием. То есть человек подписывал, что он виноват, а суд выносил приговор в виде штрафа. Был прецедент даже с молдавским судном, который зашел в Крым без разрешения Украины и вышел. А вот крымское судно — впервые задержали. Более того, капитан собирается доказать свою невиновность и если ничего не произойдет, он не сломается, то есть шансы это дело разбить. Потому что конструкция самой статьи не подходит к тому, что сделал капитан. Она звучит как нарушение порядка въезда-выезда с целью причинения вреда государству. Но порядок существует только для сухопутной зоны — нельзя обходить (объезжать) пункты пропуска, иметь документы удостоверяющие личность и так далее. Что касается водного и воздушного сообщения, движение вообще запрещено. Сама же прокуратура ссылается на приказ министерства инфраструктуры, который закрыл порты. Если порты закрыты, то ходить в море вообще нельзя. Но порядка для запрета существовать не может — запретили, и все. Но, в кодексе админнарушений написано "нарушение порядка". Вот, к примеру, когда вводится комендантский час, а кто-то нарушил запрет, вышел, — это нарушение запрета. А у нас статья звучит: "Нарушение порядка въезда-выезда". Она в принципе не подходит капитану, он порядок не нарушал. Он мог только нарушить запрет, но за нарушение запрета въезда-выезда на временно оккупированную территорию ответственность не предусмотрена, нет статьи. Это законодательная недоработка. Почему долгое время никто не привлекался по ней и все эти годы моряки ходили в море.

То есть задержание сейнера "Норд" можно рассматривать как пробный шаг. Посмотреть, что получится и можно ли будет дальше использовать эти же статьи?

— Мне кажется, что это очередной виток блокады Крыма. Как мера устрашения для других крымчан она сыграла роль, временно. В Азовское море много судов, как раньше, не выходит. Хотя руководство Черноморского флота заявило, что после инцидента с "Нордом" они готовы обеспечить безопасность, охранять рыбаков с военным кораблем, военной авиацией. И ответ какой-то последует.

Но по данным прокуратуры сейнер "Норд", вылавливая тюльку, нанес значительный ущерб государству. Какой он мог нанести вред, если рыбу вылавливал в пределах нормы?

— Прокуратура настаивает на том, что вред государству он нанес тем, что сотрудничал с оккупационными властями, получал документацию в Керчи и так далее. Вот теперь рассмотрим ситуацию. Украинцы могут ехать отдыхать в Крым? Могут. Вот поехал украинец в Крым на отдых, Крым — это же Украина. Скажем, украли у него сумку с деньгами и документами. Он обращается в полицию. Они ее ищут, дай Бог, возвращают документы. Это сотрудничество с оккупационной властью?! Сотрудничество. Что-то купил в магазине, аптеке, заправил машину бензином, а предприятие платит налог в бюджет РФ. Это тоже сотрудничество. К тому же, какой ущерб может нанести капитан судна, который не занимает постов в органах госвласти и не является политическим деятелем, непонятно.

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Прокуратура ссылается на закон "Об обеспечении прав и льгот граждан, находящихся на временно оккупированных территориях". Цель закона — обеспечить соблюдения прав граждан, оставшихся на территории временно оккупированной. А там осталось полтора миллиона граждан, большая часть из которых обычные рабочие. По логике прокуратуры, в Крыму нельзя дышать, нельзя работать, — остается только умереть с голода. А по Конституции Украины, каждому гражданину Украины гарантировано право на труд. Но подобные действия, задержания крымчан, воспринимаются как действия, направленные на отделение Крыма.

Но ведь капитана никто не лишал гражданства Украины, получается, что он гражданин с двойным гражданством. Возможно в этом причина?

— Основная проблема в том, что, по мнению прокуратуры и СБУ, капитан сотрудничал с оккупационными властями. Но с таким же успехом под "сотрудничество" можно подводить каждого украинца, который ездит в Крым. Более того, этим напуганы многие украинские предприниматели. На судне экипаж голодал потому, что украинские компании отказались заключать договор о поставке товара и питьевой воды, потому что сейнер приписан к порту в Керчи. И если бы они поставили им продукты, это бы тоже расценили как сотрудничество с оккупационными властями. По логики, все на сейнере должны были умереть от голода. Даже украинские пограничники охраняющие сейнер в порту шутили: "Для мертвых выход предусмотрен, а для живых — нет". Но при этом сейнер выходил в море даже не с порта Керчь, а с причала колхоза Первомайский, но печать он должен был в порту поставить. Человек же должен как-то зарабатывать на жизнь. У Владимира Горбенко трое детей, вдвое из которых несовершеннолетние, престарелые родители. К тому же, он потомственный моряк и всю жизнь занимался выловом тюльки.

Фото автора Капитан рыболовецкого сейнера "Норд" Владимир Горбенко во время судебного заседания

Более того, незаконный промысел, который вменяется Горбенко, подразумевает причинение существенных убытков государству. Но и этого нет. Он ловил рыбу в пределах нормы. Он не уничтожил экосистему, не ловил запрещенный вид рыбы и так далее. Его постепенно проверяла рыбинспекция в море и нарушений не выявляла. Но, если силовики считают, что капитан сейнера нанес незаконным промыслом ущерб, тогда надо привлекать к ответственности и сотрудников рыбинспекции, которые нарушений не выявили.

Судна на вылов рыбы выходили в море из портов Крыма с 2014 года, но тогда никто им не запрещал это делать. А почему сегодня так рьяно взялись за наведение порядка?

— Об этом надо уточнить у СБУ, погранслужбы и прокуратуры Крыма, которые явно допустили халатность, ведь до этого ни одно рыболовецкое судно не задерживалось. Задержание "Норда" — это ноу-хау. Теперь они смотрят, как пойдет расследование и чем закончится. Для них это дело не только новое, но и не просто. Ведь они пошли на то, что похитили капитана с судна, которого мы долго искали и нашли в СБУ. Они написали в постановлении на задержание, что Горбенко скрывался от следствия. На сейнере в закрытом порту. Это нормально?! При том, что с судна не выпускали пограничники и на судне проводили следственные действия сотрудники СБУ. А потом они удивляются, почему Украина лидирует по возмещению ущерба по решению ЕСПЧ. У капитана статья средней тяжести, никогда раньше по подобной статье никого не задерживали и не требовали ареста, но сегодня кроме задержания другой меры пресечения не существует.

Для чего вся эта затея с задержанием судна "Норд" и судом над капитаном?

— Для блокады рыбного промысла в Азовском море, не смотря на договор 2003 года о совместном использовании акватории с РФ. Уверен, что все закончиться хорошо. Горбенко вернется в Крым вместе с экипажем, главное, чтобы его здоровье не подкачала, он гипертоник.

Фото автора Капитан рыболовецкого сейнера "Норд" Владимир Горбенко

СБУ арестовала сейнер, явно, его не отдадут. Так неужели таким образом Украина решила пополнить запасы рыболовецких судов?

— Если судно будет конфисковано, то международные суды, уверен, постановят выплатить компенсацию. Ведь у этого судна есть частный владелец, оно не принадлежит государству. Но и статьи, которые вменяются капитану сейчас не предусматривают конфискацию судна. Хотя, в нашей стране возможно все. Даже придумать какую-то тяжкую статью.

А что —то изменилось бы, если бы экипаж предъявил пограничникам паспорта Украины, ведь они не лишены украинского гражданства?

— Нечего бы не изменилось. Они все равно сделали то, что сделали.

Представитель омбудсмена помогает?

— Да, помогал. Когда экипаж с судна привезли в суд рассматривать административное дело, а после этого всех девятерых хотели силой вернуть на корабль. Вот тогда помог омбудсмен, потому что людей буквально вывозили за пределы суда. Так же обмбудсмен заставил сотрудников СИЗО ускорить процесс по освобождению Владимира. Сейчас представители ОБСЕ посещают суд, мониторят ситуацию. Но никто, увы не обратил внимание на то, что силовики превысили полномочия — похитили капитана, незаконно его удерживали под стражей, а экипаж на судне, хотя должны были не заводить судно с людьми в порт, на секретный объект, их должны были высадить в ближайшем городе, да хоть на пляже.