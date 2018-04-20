Крымские каникулы украинской олимпийской чемпионки

Яна Клочкова — украинская пловчиха, четырехкратная олимпийская чемпионка, самая титулованная спортсменка Украины в истории Олимпийских игр — поделилась фотографиями отдыха в Крыму на своей странице в Instagram.

"Чудесный денечек с моими любимками", — подписала она снимки.

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Подписчики отметили, что Клочкова находится в "прекрасном городе Ялте".

"У вас очень красивые сынуля и племяшка", — написал пользователь с ником stronzaoslo.

А wladimir_krupsky добавил: "Ну вот, приехала в Крым и не сказала!".