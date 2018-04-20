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    Фотоленты

    Крымские каникулы украинской олимпийской чемпионки

    (обновлено: )41530
    Крымские каникулы Яны Клочковой
    Крымские каникулы Яны Клочковой
    Крымские каникулы Яны Клочковой
    Крымские каникулы Яны Клочковой
    Крымские каникулы Яны Клочковой
    Крымские каникулы Яны Клочковой
    Крымские каникулы Яны Клочковой
    Крымские каникулы Яны Клочковой
    Крымские каникулы Яны Клочковой
    instagram.com/yana_klochkova
    Крымские каникулы Яны Клочковой
    Крымские каникулы Яны Клочковой
    instagram.com/yana_klochkova
    Крымские каникулы Яны Клочковой
    Крымские каникулы Яны Клочковой
    instagram.com/yana_klochkova
    Крымские каникулы Яны Клочковой
    Крымские каникулы Яны Клочковой
    instagram.com/yana_klochkova
    Крымские каникулы Яны Клочковой
    Крымские каникулы Яны Клочковой
    instagram.com/yana_klochkova
    Крымские каникулы Яны Клочковой
    Крымские каникулы Яны Клочковой
    instagram.com/yana_klochkova
    Крымские каникулы Яны Клочковой
    Крымские каникулы Яны Клочковой
    instagram.com/yana_klochkova

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    Крымские каникулы Яны Клочковой

    Яна Клочкова — украинская пловчиха, четырехкратная олимпийская чемпионка, самая титулованная спортсменка Украины в истории Олимпийских игр — поделилась фотографиями отдыха в Крыму на своей странице в Instagram.

    Ямы на дорогах в Черкассах
    procherk.info
    Омелян занялся Крымским мостом, украинцы требуют заняться дорогами

    "Чудесный денечек с моими любимками", — подписала она снимки.

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    Подписчики отметили, что Клочкова находится в "прекрасном городе Ялте".

    "У вас очень красивые сынуля и племяшка", — написал пользователь с ником stronzaoslo.

    А wladimir_krupsky добавил: "Ну вот, приехала в Крым и не сказала!".

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