В Раде отреагировали на угрозу моряков вернуться в Крым

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Председатель постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее НАТО, народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Фриз заявила, что вопрос предоставления жилья военным, которые покинули Крым, будет решен, в мае ожидается введение в эксплуатацию нового жилья.

Ранее более 30 офицеров Военно-морских сил Украины, покинувших в 2014 году Крым, обратилась к президенту Порошенко с просьбой дать им жилье взамен оставленного на полуострове. Они отмечают, что прогресса в этом вопросе нет уже четыре года, поражаются "циничному отношению к военнослужащим". Моряки выразили надежду, что руководство решит их проблему и не будет подталкивать военнослужащих после увольнения в запас возвращаться в Крым и принимать российское гражданство для решения квартирного вопроса.

Фриз написала в Facebook, что с удивлением узнала о письме моряков. Депутат указывает, что занималась этим вопросом, ездила в Одессу и общалась с министром обороны по решению вопроса обеспечения жильем военных, и они с министром "наметили пути решения". Но для решения требовалось время, поскольку в мае этого года ожидалось введение в эксплуатацию нового жилья для военных.

"Ни со стороны министра, ни мной, ни со стороны моего офиса военнослужащим ВМС не сообщалось о прекращении работы над их обращением или невозможности решения их вопроса. Убеждена, что вопрос обеспечения жильем военных-моряков, которые вышли из Крыма, будет решен", — заявила она.

Фото Думская.net Письмо украинских моряков, которые грозят Порошенко вернуться в Крым, если им не выделять жилье

Письмо моряков Фриз назвала эмоциональным, заверила, что "жилищный вопрос всех военнослужащих, которые вышли из Крыма, будет решен".

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Напомним, в марте президент России Владимир Путин подписал указ, по которому бывшие украинские военные, имеющие российское гражданство и живущие в Крыму, получили право на предоставление жилья.