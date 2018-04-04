наверх
04.04.201813:33
Курсы валют НБУ
  • USD26.33+ 0.17
  • EUR32.41+ 0.17
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Суд отказал в обеспечительных мерах по иску к "дочке" "Роснефти"

    (обновлено: )27230
    Хозсуд Луганской области отказал Министерству юстиции в удовлетворении заявления об обеспечении иска к частному акционерному обществу "Лисичанская нефтяная инвестиционная компания" о взыскании 705,633 миллиона гривен.
    Молоток судьи
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина (исправлено). Хозяйственный суд Луганской области отказал Министерству юстиции Украины в обеспечительных мерах по иску о взыскании с украинской дочерней структуры "Роснефти" — "Линик" (Лисичанский НПЗ) — 26,8 миллиона долларов в порядке регресса по проигранному в ЕСПЧ иску компании "Агрокомплекс", говорится в определении суда, обнародованном в электронном реестре.

    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Украинское фото
    Что скрывают от украинцев за стокгольмским цирком?

    Ранее Минюст просил суд в рамках иска применить обеспечительные меры в виде запрета на отчуждение имущества до завершения рассмотрения иска в суде.

    "В удовлетворении заявления министерства юстиции Украины об обеспечении иска министерства юстиции Украины к частному акционерному обществу "Лисичанская нефтяная инвестиционная компания" о взыскании 705,633 миллионов гривен (около 26,8 миллиона долларов)… отказать", — говорится в судебном определении.

    "Роснефть" получила Лисичанский НПЗ вместе с другими украинскими активами ТНК-ВР. Предприятие было остановлено ТНК-ВР еще весной 2012 года из-за убыточности нефтепереработки.

    Компания "Агрокомплекс" в 1990-х годах заключила договора с Лисичанским НПЗ на переработку нефти, однако предприятие своих обязательств не выполнило. "Агрокомплекс" после длительных и безуспешных попыток взыскать долг в украинских судах обратился в Европейский суд по правам человека, который в 2011 году постановил выплатить компании 27 миллионов евро. Киев выполнил решение Европейского суда. А затем Минюст Украины подал иск о взыскании с "Линика" 26,8 миллиона долларов порядке регресса, чтобы компенсировать выплаты государства.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Иван Бубенчик, признавшийся в убийстве двух командиров "Беркута" во время столкновений в феврале 2014 года
    Расследование убийств на Майдане. Дело Бубенчика
    Автоэксперт Павел Семенченко
    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину
    Масштабный марш националистов в центре Киева 3 апреля
    Массовые акции радикалов в Украине
    Юрий Луценко. Архивное фото
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП