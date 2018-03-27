НБУ отказал белорусскому банку в покупке "дочки" "Сбербанка"

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины отказал белорусскому "Паритет банку" в покупке украинской "дочки" "Сбербанка" из-за несоответствия заявителя требованиям законодательства Украины, сообщает во вторник пресс-служба регулятора.

Ранее СМИ сообщали, что бизнесмен Валерий Хорошковский, претендовавший на покупку украинской "дочки" Сбербанка, не подал документы для согласования сделки в Национальный банк Украины. Таким образом, банк "Паритет", принадлежащий управлению делами президента Белоруссии, был единственным претендентом на покупку украинской "дочки" Сбербанка.

"Национальный банк Украины отказал в согласовании существенного участия в ПАО "Сбербанк" акционерному обществу "Паритет банк" (Республика Беларусь) в связи с несоответствием заявителя требованиям законодательства Украины", — говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующее решение принял комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора платежных систем Нацбанка 19 марта.

Пресс-служба сообщает, что регулятор уведомил белорусский банк о принятом решении, а также обсудил с новым руководством украинского "Сбербанка" вопрос дальнейшей стратегии банка в Украине.

Украина 23 марта 2017 года сроком на год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: "Сбербанка" и "ВТБ", "БМ Банка" ("внучки" ВТБ), "Проминвестбанка" ("дочки" ВЭБа) и "VS Bank" ("внучки" "Сбербанка"). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур. СНБО Украины 1 марта поддержал продление этих санкций.