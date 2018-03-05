Хорошковский передумал покупать "Сбербанк" - СМИ

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости. Бизнесмен Валерий Хорошковский вышел из переговоров по приобретению "дочки" "Сбербанка", сообщает в понедельник финансовое информагентство FinClub со ссылкой на источник в банковских кругах.

По данным источника издания, Хорошковский достиг принципиальной договоренности с материнской структурой "Сбербанка", однако был вынужден в конце января выйти из переговоров, после того как его юристы дали свое заключение о возможных рисках, связанных с нарушением санкционного законодательства ЕС в случае прямой или опосредованной покупки "Сбербанка".

"Для Хорошковского, который является резидентом Монако, вопрос санкций ЕС очень важен, поэтому он вышел из переговоров", — заявил собеседник агентства.

По данным агентства, в настоящее время Национальный банк Украины рассматривает пакет документов на покупку 100% "дочки" Сбербанка от белорусского "Паритетбанка". Летом 2017 года "Паритетбанк" фигурировал в сделке по покупке украинского банка инвестиционной компанией VP Capital, принадлежащей белорусскому IT-предпринимателю Виктору Прокопене.

Валерий Хорошковский ранее возглавлял СБУ, таможню, был первым вице-премьером в правительстве Николая Азарова в 2010-2012 годы. Последние пять лет он живет в Монако. Ранее он был владельцем Укрсоцбанка, а на конец 2016 года опосредованно контролировал 50% группы Inter Media Group, владеющей телеканалом "Интер".

Украина 23 марта 2017 года сроком на год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: "Сбербанка" и "ВТБ", "БМ Банка" ("внучки" ВТБ), Проминвестбанка ("дочки" ВЭБа) и VS Bank ("внучки" Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур. СНБО Украины 1 марта поддержал продление этих санкций.

"Сбербанк" в конце марта 2017 года объявил о продаже 100% акций своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов — латвийскому Norvik Banka и белорусской частной компании. Norvik Banka позднее сообщил, что мажоритарным акционером консорциума, который приобретает украинский "Сбербанк", является Саид Гуцериев, сын известного российского бизнесмена Михаила Гуцериева. Но Нацбанк Украины в конце июля отказался согласовать сделку, мотивировав это недостаточностью представленных документов. В начале августа стало известно, что еще один претендент на покупку "дочки" Сбербанка, инвесткомпания VP Capital белорусского бизнесмена Виктора Прокопени, отозвала из НБУ свою заявку.