наверх
05.03.201812:35
Курсы валют НБУ
  • USD26.54- 0.13
  • EUR32.67+ 0.21
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Хорошковский передумал покупать "Сбербанк" - СМИ

    Тема:

    Атака на Россотрудничество и "Сбербанк" (70)

    (обновлено: )228
    По информации источника, для бизнесмена Валерия Хорошковского, который является резидентом Монако, вопрос санкций ЕС очень важен, поэтому он вышел из переговоров
    Сбербанк в Одессе. Архивное фото
    Думская.net

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости. Бизнесмен Валерий Хорошковский вышел из переговоров по приобретению "дочки" "Сбербанка", сообщает в понедельник финансовое информагентство FinClub со ссылкой на источник в банковских кругах.

    Погром здания Сбербанка в Киеве 18 февраля
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    На глазах полиции. Атака на здания Россотрудничества и "Сбербанка" в Киеве

    По данным источника издания, Хорошковский достиг принципиальной договоренности с материнской структурой "Сбербанка", однако был вынужден в конце января выйти из переговоров, после того как его юристы дали свое заключение о возможных рисках, связанных с нарушением санкционного законодательства ЕС в случае прямой или опосредованной покупки "Сбербанка".

    "Для Хорошковского, который является резидентом Монако, вопрос санкций ЕС очень важен, поэтому он вышел из переговоров", — заявил собеседник агентства.

    По данным агентства, в настоящее время Национальный банк Украины рассматривает пакет документов на покупку 100% "дочки" Сбербанка от белорусского "Паритетбанка". Летом 2017 года "Паритетбанк" фигурировал в сделке по покупке украинского банка инвестиционной компанией VP Capital, принадлежащей белорусскому IT-предпринимателю Виктору Прокопене.

    Валерий Хорошковский ранее возглавлял СБУ, таможню, был первым вице-премьером в правительстве Николая Азарова в 2010-2012 годы. Последние пять лет он живет в Монако. Ранее он был владельцем Укрсоцбанка, а на конец 2016 года опосредованно контролировал 50% группы Inter Media Group, владеющей телеканалом "Интер".

    Неизвестные подорвали банкомат Сбербанка в Херсоне
    kherson.ua.city
    В Херсоне под отделением "Сбербанка" взорвали гранату. Кадры с места ЧП

    Украина 23 марта 2017 года сроком на год ввела санкции против всех пяти работающих в Украине структур российских госбанков: "Сбербанка" и "ВТБ", "БМ Банка" ("внучки" ВТБ), Проминвестбанка ("дочки" ВЭБа) и VS Bank ("внучки" Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур. СНБО Украины 1 марта поддержал продление этих санкций.

    "Сбербанк" в конце марта 2017 года объявил о продаже 100% акций своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов — латвийскому Norvik Banka и белорусской частной компании. Norvik Banka позднее сообщил, что мажоритарным акционером консорциума, который приобретает украинский "Сбербанк", является Саид Гуцериев, сын известного российского бизнесмена Михаила Гуцериева. Но Нацбанк Украины в конце июля отказался согласовать сделку, мотивировав это недостаточностью представленных документов. В начале августа стало известно, что еще один претендент на покупку "дочки" Сбербанка, инвесткомпания VP Capital белорусского бизнесмена Виктора Прокопени, отозвала из НБУ свою заявку.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Газовая конфорка
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Кинотеатр "Долби", на сцене которого прошла 90-я церемония награждения наградами Американской киноакадемии "Оскар"
    Церемония "Оскар": триумф "Жизни воды"
    Последствия обстрела Авдеевки
    Донбасс: новое перемирие
    Политэксперт Янина Соколовская
    Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере