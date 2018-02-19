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    "Сбербанк" обратился в полицию после нападения радикалов в Киеве

    Тема:

    Атака на Россотрудничество и "Сбербанк" (59)

    (обновлено: )16051
    Киевское отделение "Сбербанка", которое подверглось нападению, в понедельник открылось и работает в штатном режиме.
    Нападение радикалов на здание Сбербанка в Киеве
    фото автора

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. 

    Погром здания Сбербанка в Киеве 18 февраля
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    На глазах полиции. Атака на здания Россотрудничества и "Сбербанка" в Киеве
    Украинская "дочка" российского Сбербанка обратилась в полицию из-за нападения радикалов на одно из отделений банка в Киеве, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.

    "По факту противоправных действий банком подано заявление в правоохранительные органы. Со своей стороны банк делает все, чтобы максимально защитить интересы клиентов. В целях повышения безопасности учреждения отделение банка находится под круглосуточной охраной", — сообщили в пресс-службе.

    Киевское отделение Сбербанка, которое подверглось нападению, в понедельник открылось и работает в штатном режиме, отметили в банке.

    В воскресенье члены националистической группировки "Организация украинских националистов" забросали камнями и яйцами здание Россотрудничества в Киеве, также они побили окна в отделении украинской "дочки" Сбербанка и предприняли попытку разбить окна в здании "Альфа-банка".

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    Нападение радикалов на здание "Россотрудничества"
    Атака на Россотрудничество и "Сбербанк"
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