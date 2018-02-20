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    "Дочке" "Сбербанка" разрешили приобрести два отеля в Одессе

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    АМКУ разрешил украинской "дочке" "Сбербанка" приобрести два отеля сети "Черное море", которые находятся на улицах Пантелеймоновская и Ришельевская. Информация обнародована во вторник.
    Сбербанк России
    RIA News Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) согласовал украинской "дочке" "Сбербанка" приобретение двух отелей сети "Черное море" в Одессе, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

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    "Предоставлено разрешение ОАО "Сбербанк" (Киев) на приобретение в собственность активов в виде целостного имущественного комплекса, принадлежащего ОАО "Туристско-производственная фирма" Черное море" (Одесса) и расположенного по адресу: ул. Пантелеймоновская, 25", — говорится в сообщении АМКУ.

    Аналогичную информацию АМКУ сообщило по отелю данной сети, располагающемуся на улице Ришельевская.

    Сеть гостиниц "Черное море" принадлежит одесскому бизнесмену, экс-владельцу "Имэксбанка" и действующему владельцу футбольного клуба "Черноморец" Леониду Климову. По информации на ее сайте, сеть объединяет семь отелей в Украине, включая два вышеупомянутых в Одессе. Один и них — на улице Ришельевской, согласно сообщениям СМИ, в конце 2017 года исполнительная служба Минюста Украины выставила на продажу в системе электронных торгов арестованным имуществом.

    Номерной фонд отеля "Черное море Пантелеймоновская" составляет 82 номера, "Черное море Ришельевская" — 225 номеров.

    В минувшее воскресенье члены ОУН забросали камнями и яйцами здание Россотрудничества в Киеве, также они побили окна в отделении украинской "дочки" "Сбербанка" и предприняли попытку разбить окна в здании "Альфа-банка".

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