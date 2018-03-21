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    Нацбанк назвал системно значимые банки

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    "Приватбанк", "Укрэксимбанк" и "Ощадбанк" определены системно важными банками на 2018 год - Национальный банк Украины оставил неизменным список системно важных банков в стране.
    Национальный банк Украины
    RIA News Сергей Тышковец

    КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины оставил неизменным перечень из трех системно важных банков в стране, которые имеют влияние на финансовую стабильность, сообщает в среду пресс-служба регулятора.

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    "Приватбанк", "Укрэксимбанк" и "Ощадбанк" определены системно важными банками на 2018 год. Это предусмотрено решением правления Национального банка Украины от 20 марта 2018 года. Указанные банки имели статус системно важных и в течение 2016-2017 годов", — говорится в сообщении.

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    Системно важный банк — термин в законодательстве многих стран мира, которым определяют банки, банкротство или ненадлежащее функционирование которых может создать системные риски для финансовой системы страны, отмечает Нацбанк.

    Как поясняет регулятор, к системно важным банкам Национальный банк может применять ужесточенные требования, в частности, повышенные нормативы ликвидности и капитала. Также статус системно важного определяет особый режим надзора за банком.

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