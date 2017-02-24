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    Экономика

    Названа "тройка" системно важных банков Украины

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    Перечень системно важных банков остался неизменным с 2016 года. В него вошли КБ "Приватбанк", АО "Укрэксимбанк" и АО "Ощадбанк". В частности, регулятор пояснил, что статус системно важного определяет особый режим надзора за банком.
    ПриватБанк
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины оставил неизменным перечень системно важных для финансовой системы страны банков, в него вошли три государственных банка — ранее национализированный "Приватбанк", "Укрэксимбанк" и "Ощадбанк", сообщила в пятницу пресс-служба регулятора.

    "Решением правления Национального банка Украины от 23 февраля 2017 года определены системно важные банки на 2017 год: ПАО КБ "Приватбанк", АО "Укрэксимбанк" и АО "Ощадбанк". Эти три банка имели статус системно важных в течение 2016 года", — говорится в сообщении.

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    Как пояснили в Нацбанке, системно важный банк – это термин в законодательстве многих стран, которым определяют банки, банкротство или ненадлежащее функционирование которых может создать системные риски для финансовой системы.

    К системно важным банкам Нацбанк может применять ужесточенные пруденциальные требования (предусматривают различные финансовые и организационные меры, реализация которых приводит к снижению банковских рисков), в частности повышенные норматива ликвидности и капитала. Это соответствует общепринятой мировой практике. Также статус системно важного определяет особый режим надзора за банком, поясняет регулятор.

    В конце 2016 года правительство Украины национализировало крупнейший в стране частный банк, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций "Приватбанка". Новым председателем правления был назначен экс-министр финансов Украины Александр Шлапак.

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