Продажи банков-банкротов ничего не дает - Горбаль

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

От продажи имущества обанкротившихся банков удалось получить 7 млрд гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития. Там отметили, что больше всего удалось выручить от продажи активов банка "Форум" — 1 млрд гривен. От продажи "Дельта банка" удалось выручить примерно 950 млн гривен, а от "Фидобанка" — 430 млн гривен. Активы этих и других финучреждений реализовали с помощью системы Prozorro.

Как сообщается, большая часть вырученных средств — это права требования по кредитам. Остальные проданные активов обанкротившихся банков — офисная техника, транспортное оборудование и земельные участки.

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Подробнее об этом рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по вопросам финансов, бывший член совета Нацбанка Василий Горбаль.

(текст публикуется на языке оригинала)

Що ви скажете – 7 мільярдів гривень від продажу майна збанкрутілих банків – це достатньо? РИА Новости Украина Евгений Котенко Скаршевский: за выполнение бюджета украинцы заплатят ростом цен

— Ця сума прогнозовано мізерна. Чому прогнозовано? Тому що якщо ми подивимось на рівень питомої ваги проблемних активів в банківській системі, він складає близько 60%. В банках з державним капіталом всі 72%. При цьому, коли активи переходять до Фонду гарантування, тобто банк виводиться з ринку, їх якість ще погіршується. Фонд, мені здається, декілька разів давав прес-релізи, де назвав до 95%. Ми можемо собі уявити, що і попит на проблемні активи також буде зовсім іншим. Тому, знову ж повторюсь, прогнозована сума, яка залишиться вкладникам, клієнтам, тобто всім у відповідності до черги кредиторів, звичайно, не покриє всіх бажаючих.

Тут питання, в першу чергу, в оздоровленні банківської системі, але не в уяві, як це робила пані Гонтарєва, а в форматі оздоровлення проблемних активів, десь, можливо, з активізацією правоохоронців, більшою концентрацією на тих чи інших випадках. По банку "Форум" я розумію, що тут є певна заслуга і акціонерів банку. Я знаю, до мене доходила інформація, що акціонери відповідально ставились до вкладників, навіть виплачували самі. Якщо таке є, то це говорить про соціальну відповідальність акціонерів, тому по банку "Форум" дещо інше, ніж по іншим банкам. В будь-якому випадку проблема в загальному високому рівні проблемних активів і тут ми, на жаль, є лідерами, ледь не в світі, сумнівними лідерами і нам потрібно щось робити.

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Є законопроект, який розробляв Мінфін, є позиція НБУ, у них свій текст. Я думаю, що в зв’язку з тим, що епопея з призначенням голови правління НБУ завершилась, було б варто, щоб ці позиції були б зближені і були винесені в зал. Але я кажу, що додатково ще потрібна і активізація правоохоронної системи, тому що, на жаль, по більшості банків кримінальні провадження розпорошені по різним підрозділам, різним службам в залежності від того, по якій статті кримінальні провадження були зареєстровані, тобто це не завжди поліція, якісь справи є навіть в СБУ. Відповідно, я розумію, що служба фінансових розслідувань, хоча про неї говорить міністр фінансів, і її доцільно створити, але це перспектива дуже далека, ще далі, ніж Антикорупційний суд.

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— Купуються ті активи, які виставляються, під них шукають інвестора і знову ж, як правило, це вже практика, що викуповують самі позичальники. З однієї сторони, це десь є і плюс, але, з іншої сторони, це впливає на ціну тих об’єктів, тих активів, що продаються. Типова поведінка позичальників: як тільки банк переходить у Фонд гарантування осіб, погіршувати якість обслуговування свого кредиту шляхом висунення різних претензій. Тим більше, наша судова система досі дозволяє приймати різні "креативні" рішення, які шкодять державним інтересам, ще якісь певні речі, включати корупційні механізми і т.д. І в результаті ті активи, які, наприклад, змогли би продані бути, продаються досить часто самим же позичальникам за достатньо невисокі відсотки.

А що скажете щодо офісної техніки, транспортного обладнання і земельних ділянок банків – кому це цікаво купувати?

— Це хвилями. Наприклад, був час, коли банки далі продовжували відкривати свою філіальну мережу, їм було вигідно скуповувати офісне обладнання в Фонді гарантування за достатньо невеликий бюджет. Дешевше, ніж якщо це треба було б з нуля починати, можна було б обладнати якесь відділення, нове відділення, устаткувати як меблями, так і всім решта. Тому на сьогодні це більше, я б сказав, бізнес конкретних співробітників Фонду гарантування, тому що зрозуміти, що там продається, як правило, не завжди офісна техніка є такою, що собі купують. Але це можливість для малого бізнесу, для середнього бізнесу щось собі підшукати.

Куди направляються гроші, отримані від продажу майна збанкрутілих банків?

— Вони поступають в Фонд гарантування, відповідно, далі вже розпорядники Фонду гарантування направляють згідно тих черг кредиторів, які були сформовані в тому чи іншого банку, в залежності від того, на якій стадії банк знаходиться, чи на стадії тимчасової адміністрації, чи на стадії ліквідації.

Що чекає банківський сектор України цього року?

— Виклик номер один — висока питома вага проблемних активів. Вирішимо цю проблему або хоча б зрушимо, тоді ми зможемо говорити і про відновлення кредитування. Паралельно — це будь-які ініціативи уряду на вирівняння нашого платіжного балансу і торгового сальдо, тому що, на жаль, вже на початок року було від’ємне торгове сальдо. Тобто треба стимулювати експорт і це не забаганки окремих політиків чи фракцій, це нагальна потреба економіки, відповідно, з’являються нові курсові ризики.

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Очистка банківської системи все ще продовжується, до чого вона призвела?

— Звичайно, є ще банки, їх обмаль. Тим більше, в минулому році НБУ, скажімо так, безпрецедентно, це вже фактично під головуванням Якова Смолія, пішов на компроміс в профільному комітеті ВР з дрібними банками і продовжив терміни докапіталізації. Але в будь-якому випадку програму докапіталізації до 10 банків мають виконати. В цьому році пройде стрес-тестування, подивимось, що покаже стрес-тестування по тим чи іншим банкам, можливо, також НБУ звернеться до тих чи інших банків і визначить потребу в їх докапіталізації.

Наскільки впевнено зараз відчувають себе банки, які залишились працювати на ринку?

— Я скажу, що всі шокові явища вже пройшли на банківському ринку.

Зараз відбуваються хіба що стрес-тести?

— Зараз інша ситуація – це багато поганих активів і високі відсоткові ставки і, відповідно, інвестиції в державні цінні папери є більш конкурентними з точки зору ставки.

Чи вдалось банкам зараз відновити нормальне кредитування?

— Почалось роздрібне кредитування. Я скажу, що це, напевно, вимога часу, тому що воно практично було зведено до мінімального рівня, і почало відновлюватись. Це в співпраці з автодилерами, із забудовниками. Є частина регіонів, де ми бачимо, що йдуть темпи росту житлового будівництва, зокрема — Київ, Львів, Одеса, у великих містах, як правило. Якщо ми подивимось структуру підвищення валового внутрішнього продукту за минулий, позаминулий рік — це за рахунок будівництва. Тому, звичайно, банки також тут відіграли певну свою роль.

Ранее управляющий директор финансовой компании "Аверс №1" Игорь Львов заявлял, что в Украине бизнесмену проще застрелиться, чем взять кредит в банке.

А советник президента ассоциации украинских банков Алексей Кущ отметил, что НБУ рад бы дальше зачищать банковскую систему, но закрывать уже нечего.