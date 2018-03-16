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    Гройсман назвал дату разрыва договора о сотрудничестве с Россией

    (обновлено: )784115
    По словам Гройсмана, 21 марта будет прекращено действие Программы экономического сотрудничества между Украиной и Россией, которая была подписана в 2011 году.
    Владимир Гройсман
    Украинское фото

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины прекратит действие Программы экономического сотрудничества между Украиной и Россией на ближайшем заседании, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

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    Заседание правительства запланировано на 21 марта.

    "Мы работаем над тем, чтобы переориентировать нашу экономику от той привязки, которую постоянно нам навязывала Россия. Я дал поручение, мы сейчас готовим решение правительства, думаю, в среду мы его примем, — о расторжении Программы экономического сотрудничества, которая была заключена в 2011 году. Будем делать все, чтобы страна-агрессор платила высокую цену за агрессию в Украине", — сказал Гройсман в комментарии "112 Украина".

    Ранее МИД Украины подготовил предложения о выходе из СНГ и денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

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