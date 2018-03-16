Гройсман назвал дату разрыва договора о сотрудничестве с Россией

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины прекратит действие Программы экономического сотрудничества между Украиной и Россией на ближайшем заседании, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Заседание правительства запланировано на 21 марта.

"Мы работаем над тем, чтобы переориентировать нашу экономику от той привязки, которую постоянно нам навязывала Россия. Я дал поручение, мы сейчас готовим решение правительства, думаю, в среду мы его примем, — о расторжении Программы экономического сотрудничества, которая была заключена в 2011 году. Будем делать все, чтобы страна-агрессор платила высокую цену за агрессию в Украине", — сказал Гройсман в комментарии "112 Украина".

Ранее МИД Украины подготовил предложения о выходе из СНГ и денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.